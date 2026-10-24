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Метод SMART: 5 кроків для ефективного пошуку роботи

Особисті фінанси
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Пошук роботи
Пошук роботи, Фото: magnific
Фраза «хочу знайти нормальну роботу» не допомагає ефективно шукати вакансії, адже не визначає конкретної мети. Щоб не витрачати час на нерелевантні пропозиції та зменшити тривожність, фахівці радять застосовувати техніку SMART — формулювати цілі чітко, оцінювати власні можливості та встановлювати терміни.
Про це розповіли у Державній службі зайнятості.

Як застосовувати техніку SMART під час пошуку роботи

За словами начальниці відділу профорієнтації та психологічної підтримки Державного центру зайнятості Інни М’якоти, розмите бажання знайти хорошу роботу не дає мозку зрозумілого плану дій.
Через це люди можуть хаотично надсилати резюме, отримувати відмови та поступово втрачати відчуття контролю над пошуком.
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Щоб цього уникнути, кар’єрні фахівці радять скористатися технікою SMART. Слова, що складають цю абревіатуру, українською перекладаються, як конкретність, вимірюваність, досяжність, актуальність та визначеність у часі.
1. Формулюйте запит чітко. Наприклад, ви мрієте працювати перекладачем. Визначте, який саме вид діяльності цікавить: письмовий переклад, усний послідовний чи синхронний переклад. Для кожного з них потрібні різні навички та підготовка.
Що точніше людина розуміє, яку роботу шукає, то легше їй відбирати відповідні вакансії та готувати резюме.
2. Визначте вимірювані цілі. Пошук роботи має передбачати конкретні кроки, за якими можна оцінити прогрес. Наприклад, можна поставити собі за мету щотижня надсилати щонайменше п’ять резюме, адаптованих до конкретних вакансій, або пройти не менше чотирьох співбесід за десять днів.
3. Оцініть власні можливості. Перш ніж обирати вакансії, важливо чесно визначити свої знання, досвід і сильні сторони. Це особливо актуально для людей, які хочуть змінити професію.
Наприклад, перекладач може добре орієнтуватися в соціальній сфері, торгівлі чи управлінні, але не мати достатніх знань для роботи з вузькоспеціалізованими технічними темами. Розуміння своїх компетенцій допоможе обрати реалістичний напрям пошуку.
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4. Ще один важливий пункт — актуальність. Висока зарплата не завжди означає, що робота підходить людині. Варто враховувати формат зайнятості, умови праці, вимоги роботодавця та власні цінності.
Наприклад, вакансія може передбачати зарплату на 40% вищу, ніж у схожих пропозиціях, але вимагати частих відряджень. Якщо такий графік не відповідає життєвим обставинам, додатковий дохід може не компенсувати навантаження.
5. Встановіть терміни пошуку та ухвалення рішення. Очікування ідеальної вакансії може затягнутися на невизначений час. Важливо, маючи пропозиції роботи, чітко визначити для себе дату прийняття остаточного рішення.
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
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