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Потяг з Берліна до Парижа відновлять після перерви (ціна, розклад)

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Потяг з Берліна до Парижа відновлять після перерви (ціна, розклад)
Потяг з Берліна до Парижа відновлять після перерви (ціна, розклад)
Прямий потяг Берлін-Париж відновлять після піврічної перерви. Терміни — не пізніше середини грудня.
Раніше потяг припинив курсувати через помилку в роботі інформаційних систем.
Про це повідомляє Berliner Zeitung.
«Точну дату можна буде назвати лише після завершення необхідних випробувань», — заявили в Deutsche Bahn.
Сполучення було перервано з літа через технічні проблеми. Тому всім, хто бажав подорожувати між двома столицями поїздом Intercity Express (ICE), довелося робити пересадку у Франкфурті-на-Майні або Мангаймі. Невдовзі стало зрозуміло, що причиною була технологія керування поїздами в серії ICE 407.
Зокрема, це стосувалося конкретної версії Європейської системи керування поїздами (ETCS), яка використовується Siemens Velaro D. Виявилось, що ця технологія не така загальноєвропейська, як здається: існує близько 80 варіантів по всьому Європейському Союзі, і лише в одній Німеччині їх п’ять версій.

Думка експертів

Експерти заявили, що основна увага була зосереджена на бортових пристроях системи ETCS від французького виробника Alstom, виникли проблеми з сертифікацією, і TÜV Rheinland виявив формальні помилки.
Європейське залізничне агентство (ERA) згодом відкрило офіційну справу, хоча не було жодних доказів дефектів якості чи недоліків, пов’язаних з безпекою.

Розклад

Новий розклад, який попередньо набуває чинності 13 грудня, вже включає відновлене сполучення. Згідно з розкладом, поїзд відправляється з Берліна близько 7:00 ранку та прибуває на паризький Східний вокзал о 14:50. По дорозі він робить зупинки в Галле-ан-дер-Заале, Ерфурті та Страсбурзі.
Після цієї дати щодня з Берліна до Парижа та з Парижа до Берліна курсуватиме один Intercity Express (ICE).
Квитки можна придбати від 99,99 євро в один бік.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Подорожі
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