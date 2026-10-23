У рф знову підвищать ціни на бензин

Уряд рф вивчає можливість додаткового підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне на 2,1 рубля за літр, аби покрити збитки нафтових компаній від вимушеного імпорту палива з-за кордону.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

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Ініціатором пропозиції виступило Міненерго рф, яке звернулося до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. У відомстві наголосили, що продаж імпортного ресурсу на внутрішніх АЗС завдає нафтовикам збитків у розмірі 13−18 рублів на літр навіть з урахуванням державної компенсації (імпортного демпфера). Субсидії не вистачає через додаткову санкційну премію до світових цін та логістичні витрати на доставку всередині рф.

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Якщо підвищення затвердять, надбавка принесе компаніям близько 12 млрд рублів додаткової виручки на місяць. За підрахунками міністерства, до кінця року бензин на АЗС зросте приблизно на 11% (на 7,1 рубля за літр порівняно з поточним рівнем), а літнє дизпаливо — на 10,7% (на 8,2 рубля за літр).

Альтернативний варіант передбачав включення у формулу демпфера вартості залізничної доставки палива з Північно-Західного федерального округу в центр країни (4−5 тис. рублів за тонну), що вимагало б із казни до 2 млрд рублів на місяць, проте Мінфін рф відмовився від таких витрат, переклавши тягар на споживачів.

За даними Росстату, з початку року бензин у країні вже подорожчав на 20,5% (що у 3,3 раза перевищує офіційну інфляцію у 6,15%), а дизель — на 13,4%.

У 2026 році він може сягнути 7,3 трлн рублів — удвічі більше за початкові прогнози. Раніше йшлося, що рф розпродає золоті резерви рекордними з 1998 року темпами. російський Центробанк уже 10 місяців поспіль продає золото зі своїх резервів на тлі зростання бюджетного дефіциту.У 2026 році він може сягнути 7,3 трлн рублів — удвічі більше за початкові прогнози.