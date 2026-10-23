У рф знову підвищать ціни на бензин

Уряд рф вивчає можливість додаткового підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне на 2,1 рубля за літр, аби покрити збитки нафтових компаній від вимушеного імпорту палива з-за кордону.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.
Ініціатором пропозиції виступило Міненерго рф, яке звернулося до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна. У відомстві наголосили, що продаж імпортного ресурсу на внутрішніх АЗС завдає нафтовикам збитків у розмірі 13−18 рублів на літр навіть з урахуванням державної компенсації (імпортного демпфера). Субсидії не вистачає через додаткову санкційну премію до світових цін та логістичні витрати на доставку всередині рф.
Якщо підвищення затвердять, надбавка принесе компаніям близько 12 млрд рублів додаткової виручки на місяць. За підрахунками міністерства, до кінця року бензин на АЗС зросте приблизно на 11% (на 7,1 рубля за літр порівняно з поточним рівнем), а літнє дизпаливо — на 10,7% (на 8,2 рубля за літр).
Альтернативний варіант передбачав включення у формулу демпфера вартості залізничної доставки палива з Північно-Західного федерального округу в центр країни (4−5 тис. рублів за тонну), що вимагало б із казни до 2 млрд рублів на місяць, проте Мінфін рф відмовився від таких витрат, переклавши тягар на споживачів.
За даними Росстату, з початку року бензин у країні вже подорожчав на 20,5% (що у 3,3 раза перевищує офіційну інфляцію у 6,15%), а дизель — на 13,4%.
Раніше йшлося, що рф розпродає золоті резерви рекордними з 1998 року темпами. російський Центробанк уже 10 місяців поспіль продає золото зі своїх резервів на тлі зростання бюджетного дефіциту. У 2026 році він може сягнути 7,3 трлн рублів — удвічі більше за початкові прогнози.
За даними Reuters, продажі пов’язані з використанням активів Фонду національного добробуту для покриття бюджетного дефіциту. Через скорочення нафтогазових доходів російська влада змушена активніше витрачати накопичені резерви.