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Словаччина проведе переговори з росією щодо постачання газу та нафти

Енергетика
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Представники Словаччини 26 жовтня проведуть у Москві переговори з росією щодо енергетичного співробітництва, у тому числі щодо постачання газу та нафти. Це буде перше засідання двосторонньої міжурядової комісії з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляє Reuters.

Про що говоритимуть

Головною темою зустрічі стане енергетика, у тому числі атомна, а також можливості співробітництва у сфері сільського господарства, навколишнього середовища та культури.
Словацька сторона також зацікавлена в обговоренні постачання газу та продовженні постачання нафти з росії.
«Основною темою буде енергетика та можливість співробітництва для забезпечення постачання стратегічних ресурсів», — заявив неназваний представник МЗС Словаччини.
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Переговори відбудуться на тлі планів Євросоюзу призупинити закупівлю російського газу до кінця 2027 року. У словацькому МЗС заявили, що країна і надалі керуватиметься своїм членством в ЄС і НАТО та відповідними зобов’язаннями, але прагне зберігати можливості для переговорів з рф.
Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що війна в Україні може перерости у прямий конфлікт між росією та НАТО. Він також звинуватив частину західних політиків у нібито прагненні спровокувати таке протистояння.
За матеріалами:
Слово і Діло
ЕнергетикаГазНафта
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