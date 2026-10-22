Словаччина проведе переговори з росією щодо постачання газу та нафти

Представники Словаччини 26 жовтня проведуть у Москві переговори з росією щодо енергетичного співробітництва, у тому числі щодо постачання газу та нафти. Це буде перше засідання двосторонньої міжурядової комісії з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Переговори відбудуться на тлі планів Євросоюзу призупинити закупівлю російського газу до кінця 2027 року. У словацькому МЗС заявили, що країна і надалі керуватиметься своїм членством в ЄС і НАТО та відповідними зобов’язаннями, але прагне зберігати можливості для переговорів з рф.
Нагадаємо, у вересні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що війна в Україні може перерости у прямий конфлікт між росією та НАТО. Він також звинуватив частину західних політиків у нібито прагненні спровокувати таке протистояння.