Словаччина проведе переговори з росією щодо постачання газу та нафти

Представники Словаччини 26 жовтня проведуть у Москві переговори з росією щодо енергетичного співробітництва, у тому числі щодо постачання газу та нафти. Це буде перше засідання двосторонньої міжурядової комісії з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Про що говоритимуть

Головною темою зустрічі стане енергетика, у тому числі атомна, а також можливості співробітництва у сфері сільського господарства, навколишнього середовища та культури.

Словацька сторона також зацікавлена в обговоренні постачання газу та продовженні постачання нафти з росії.

«Основною темою буде енергетика та можливість співробітництва для забезпечення постачання стратегічних ресурсів», — заявив неназваний представник МЗС Словаччини.

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Переговори відбудуться на тлі планів Євросоюзу призупинити закупівлю російського газу до кінця 2027 року. У словацькому МЗС заявили, що країна і надалі керуватиметься своїм членством в ЄС і НАТО та відповідними зобов’язаннями, але прагне зберігати можливості для переговорів з рф.