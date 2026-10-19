Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців

Sense Bank продовжує серію практичних заходів «Сенс для ФОП». Друга зустріч відбудеться 27 жовтня у Львові та буде присвячена можливостям державної грантової програми на започаткування та розвиток бізнесу.

Захід пройде в Sense Hub Lviv (пл. Ринок, 26) за участі експертів Sense Bank та Львівського обласного центру зайнятості, який безпосередньо бере участь у розгляді грантових заявок, оцінюванні бізнес-планів та проведенні співбесід із претендентами на фінансування.

Ірина Романяк, начальник управління реалізації проєктів Львівського обласного центру зайнятості, розповість про умови участі у державній грантовій програмі, основні етапи отримання гранту та вимоги до заявників.

Спікерка від Sense Bank — Ірина Руденко, керівниця з розвитку кредитних операцій МСБ, пояснить роль банку в процесі отримання гранту, зокрема як відбувається перевірка ділової репутації заявників, а також розповість про фінансові інструменти для розвитку бізнесу.

Формат зустрічі передбачає відкритий діалог: учасники зможуть поставити запитання експертам, обговорити власні бізнес-ідеї та обмінятися досвідом з іншими підприємцями.

Медіапартнер проєкту КОШТ — практичне медіа про гроші для тих, хто робить своє, заробляє та інвестує.

Дата та час: 27 жовтня, 18:00.

Місце: Sense Hub Lviv, площа Ринок, 26.

Участь у події безоплатна, за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

Реєстрація на подію за посиланням: forms.gle/vMU87FLxQRvbo83EA