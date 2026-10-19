0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців

16
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців
Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців
Sense Bank продовжує серію практичних заходів «Сенс для ФОП». Друга зустріч відбудеться 27 жовтня у Львові та буде присвячена можливостям державної грантової програми на започаткування та розвиток бізнесу.
Захід пройде в Sense Hub Lviv (пл. Ринок, 26) за участі експертів Sense Bank та Львівського обласного центру зайнятості, який безпосередньо бере участь у розгляді грантових заявок, оцінюванні бізнес-планів та проведенні співбесід із претендентами на фінансування.
Ірина Романяк, начальник управління реалізації проєктів Львівського обласного центру зайнятості, розповість про умови участі у державній грантовій програмі, основні етапи отримання гранту та вимоги до заявників.
Спікерка від Sense Bank — Ірина Руденко, керівниця з розвитку кредитних операцій МСБ, пояснить роль банку в процесі отримання гранту, зокрема як відбувається перевірка ділової репутації заявників, а також розповість про фінансові інструменти для розвитку бізнесу.
Формат зустрічі передбачає відкритий діалог: учасники зможуть поставити запитання експертам, обговорити власні бізнес-ідеї та обмінятися досвідом з іншими підприємцями.
Медіапартнер проєкту КОШТ — практичне медіа про гроші для тих, хто робить своє, заробляє та інвестує.
Дата та час: 27 жовтня, 18:00.
Місце: Sense Hub Lviv, площа Ринок, 26.
Участь у події безоплатна, за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.
Реєстрація на подію за посиланням: forms.gle/vMU87FLxQRvbo83EA
Нагадаємо, «Сенс для ФОП» — це серія заходів про можливості, рішення та інструменти, які можуть бути корисними підприємцям у щоденній роботі та допомагати розвивати власну справу. Перша подія відбулась 30 вересня у Києві.
За матеріалами:
Сенс Банк
Сенс БанкБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems