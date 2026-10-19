Які ціни на оренду квартир в Ужгороді, Львові, Києві та Кишиневі: де більші

Ціни на оренду квартир у Львові на початку осені продовжуть зростати.

Як свідчать дані сайту « ЛУН », ціна у західних містах перебільшила Київ та навіть у Кишинів.

Восени в західні регіони України почали масово переїжджати жителі таких міст як Київ, а також, які перебувають під постійними обстрілами.

В Ужгороді зафіксовано стрімке зростання ставок на оренду житла, які за останні місяці злетіли на 82% і тепер середні розцінки тут уже більш ніж удвічі перевищують показники столиці.

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Середня вартість оренди 1-кім. квартири

В Ужгорожі сягає орієнтовно 800 доларів (близько 36 тисяч гривень).

Водночас у Києві аналогічне житло коштує в середньому 360 доларів (близько 16−17 тисяч гривень).

Причини

Рієлтори пояснили таку диспропорцію новою хвилею підвищеного попиту на житло в західних регіонах України, зумовленою факторами безпеки.

Що в Молдові

Кишинів обійдеться українцям помітно дешевше по оренді квартир, ніж Львів чи Ужгород.

Ціни залежать від району, стану квартири, наявності ремонту, меблів, техніки, поверху, автономного опалення, інтернету. У новобудовах — дорожче, але комфортніше.

1-кімнатна квартира в житлових районах Кишиневу обходиться в середньому біля 250−350 євро на місяць, тоді як 2-кімнатна — 350−600 євро.

Стосовно комунальних платежів, то влітку — в середньому 50−70 євро на місяць, взимку — до 100−130 євро на місяць, особливо якщо централізоване опалення, інтернет — 7−15 євро.

Раніше ми писали , що безпека та автономність дедалі більше впливають на вибір житла в Україні. Покупці та орендарі частіше звертають увагу на наявність резервного живлення, автономного опалення, укриттів, а також на віддаленість нерухомості від стратегічних об’єктів.

На що звертають увагу орендарі

Орендарі також назвали ціну найважливішим критерієм при виборі житла — про це заявили 82% опитаних. Для 68% респондентів важливі район і близькість до громадського транспорту. Відстань до стратегічних об’єктів враховують 66% орендарів. Кількість кімнат і близькість до роботи мають значення для 65%, а планування та ремонт — для 61%.

Водночас Верховна Рада 15 жовтня підтримала правку до законопроєкту, яка передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громадян, які офіційно здають житло в оренду, з 18% до 5%. Деталі законопроєкту тут.

Також ми писали, що квартири в ЄС коштують майже у 7 разів дорожче, ніж в Україні. Аналітики зіставили вартість однокімнатних квартир площею 30−40 кв. м в Україні, Польщі, Румунії та Португалії, а також у найбільших містах цих країн.

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