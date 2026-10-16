Житло в країнах Європейського Союзу традиційно дорожче, ніж в Україні. Різниця у вартості квартир може сягати майже семи разів. Водночас, якщо порівнювати ціни з мінімальними зарплатами, розрив уже не здається таким значним.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість, пише Oboz . Аналітики зіставили вартість однокімнатних квартир площею 30−40 кв. м в Україні, Польщі, Румунії та Португалії, а також у найбільших містах цих країн.

Україна

У серпні 2026 року медіанна ціна квартири площею 30−40 кв. м в Україні становила $38,5 тис.

Найдорожче компактне житло коштувало у Львові: ціни тут перевищували київські приблизно на $4,4 тис. В інших великих містах різниця була ще відчутнішою. Ціни розподілилися так:

Львів: $57,4 тис.;

Київ: $53 тис.;

Одеса: $38,5 тис.;

Дніпро: $27,5 тис.;

Харків: $25 тис.

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Румунія

Серед досліджених країн після України за рівнем цін іде Румунія. Медіанна вартість квартири площею 30−40 кв. м тут становить $74,2 тис. — майже вдвічі більше, ніж в Україні.

Найдорожче житло зафіксували не в столиці, а в Клуж-Напоці — другому за величиною місті країни. Тут розташований найбільший університет Румунії, а також активно розвиваються IT, культура й туризм.

Медіанні ціни в найбільших містах:

Клуж-Напока: $105,3 тис.;

Тімішоара: $84,2 тис.;

Констанца: $79 тис.;

Бухарест: $75,5 тис.;

Ясси: $73,2 тис.

Польща

У Польщі медіанна вартість квартири площею 30−40 кв. м становить $129,6 тис. Це втричі більше, ніж в Україні. Різниця між медіанними цінами на житло в обох країнах перевищує $90 тис.

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На відміну від України та Румунії, у Польщі найдорожчі квартири розташовані саме в столиці.

Ціни в найбільших містах:

Варшава: $174,2 тис.;

Краків: $164,2 тис.;

Гданськ: $158,3 тис.;

Вроцлав: $145,5 тис.;

Познань: $134,1 тис.

Португалія

Серед досліджених країн Португалія має найвищі ціни на житло. У серпні 2026 року за квартиру площею 30−40 кв. м тут у середньому просили $243 тис. Це майже в сім разів більше за медіанну вартість аналогічного житла в Україні.

У Португалії також зафіксували найбільшу різницю між цінами у великих містах.

Медіанна вартість квартир становила:

Лісабон: $297 тис.;

Порту: $243 тис.;

Сетубал: $232,6 тис.;

Коїмбра: $221,4 тис.;

Брага: $210,6 тис.

Як співвідносяться ціни на житло та зарплати

Щоб оцінити доступність нерухомості в різних країнах, експерти радять враховувати не тільки вартість квартир, а й рівень зарплат, податки, прожитковий мінімум та загальну економічну ситуацію.

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Зокрема, мінімальна заробітна плата до оподаткування у 2026 році суттєво відрізняється залежно від країни:

Україна: $193 (8647 грн);

Румунія: $932 (4325 леїв);

Португалія: $1046 (920 євро);

Польща: $1249 (4806 злотих).