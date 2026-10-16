Житло в країнах Європейського Союзу традиційно дорожче, ніж в Україні. Різниця у вартості квартир може сягати майже семи разів. Водночас, якщо порівнювати ціни з мінімальними зарплатами, розрив уже не здається таким значним.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість, пише Oboz. Аналітики зіставили вартість однокімнатних квартир площею 30−40 кв. м в Україні, Польщі, Румунії та Португалії, а також у найбільших містах цих країн.
Україна
У серпні 2026 року медіанна ціна квартири площею 30−40 кв. м в Україні становила $38,5 тис.
Найдорожче компактне житло коштувало у Львові: ціни тут перевищували київські приблизно на $4,4 тис. В інших великих містах різниця була ще відчутнішою. Ціни розподілилися так:
- Львів: $57,4 тис.;
- Київ: $53 тис.;
- Одеса: $38,5 тис.;
- Дніпро: $27,5 тис.;
- Харків: $25 тис.
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Румунія
Серед досліджених країн після України за рівнем цін іде Румунія. Медіанна вартість квартири площею 30−40 кв. м тут становить $74,2 тис. — майже вдвічі більше, ніж в Україні.
Найдорожче житло зафіксували не в столиці, а в Клуж-Напоці — другому за величиною місті країни. Тут розташований найбільший університет Румунії, а також активно розвиваються IT, культура й туризм.
Медіанні ціни в найбільших містах:
- Клуж-Напока: $105,3 тис.;
- Тімішоара: $84,2 тис.;
- Констанца: $79 тис.;
- Бухарест: $75,5 тис.;
- Ясси: $73,2 тис.
Польща
У Польщі медіанна вартість квартири площею 30−40 кв. м становить $129,6 тис. Це втричі більше, ніж в Україні. Різниця між медіанними цінами на житло в обох країнах перевищує $90 тис.
На відміну від України та Румунії, у Польщі найдорожчі квартири розташовані саме в столиці.
Ціни в найбільших містах:
- Варшава: $174,2 тис.;
- Краків: $164,2 тис.;
- Гданськ: $158,3 тис.;
- Вроцлав: $145,5 тис.;
- Познань: $134,1 тис.
Португалія
Серед досліджених країн Португалія має найвищі ціни на житло. У серпні 2026 року за квартиру площею 30−40 кв. м тут у середньому просили $243 тис. Це майже в сім разів більше за медіанну вартість аналогічного житла в Україні.
У Португалії також зафіксували найбільшу різницю між цінами у великих містах.
Медіанна вартість квартир становила:
- Лісабон: $297 тис.;
- Порту: $243 тис.;
- Сетубал: $232,6 тис.;
- Коїмбра: $221,4 тис.;
- Брага: $210,6 тис.
Як співвідносяться ціни на житло та зарплати
Щоб оцінити доступність нерухомості в різних країнах, експерти радять враховувати не тільки вартість квартир, а й рівень зарплат, податки, прожитковий мінімум та загальну економічну ситуацію.
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Зокрема, мінімальна заробітна плата до оподаткування у 2026 році суттєво відрізняється залежно від країни:
- Україна: $193 (8647 грн);
- Румунія: $932 (4325 леїв);
- Португалія: $1046 (920 євро);
- Польща: $1249 (4806 злотих).
Раніше ми повідомляли, що купівля власної квартири залишається значною фінансовою метою навіть для жителів заможних європейських країн. Водночас доступність житла суттєво відрізняється залежно від країни. Finance.ua порівняв Україну, Німеччину, Польщу, Чехію та Іспанію за цінами на житло, рівнем доходів, вартістю оренди й умовами іпотечного кредитування.