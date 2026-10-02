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Скільки коштують квартири у Польщі восени 2026 року

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Квартира у Польщі
Квартира у Польщі
Краків уперше обігнав Варшаву за середньою ціною проданих квартир: у вересні квадратний метр житла тут коштував дорожче, ніж у польській столиці. Водночас забудовники почали частіше пропонувати дешевші проєкти.
Про це свідчать дані Otodom за третій квартал 2026 року, пише inpoland.

Ціни на квартири у Польщі

У вересні середня ціна проданих квартир у Кракові становила 17 828 злотих за м². У Варшаві цей показник був дещо нижчим — 17 767 злотих за м².
Експерти при цьому зазначають, що це не обов’язково означає загальне подорожчання житла в Кракові. На середній показник могло вплинути те, що покупці частіше обирали дорожчі квартири.
В інших великих містах Польщі ситуація була такою:
  • Труймясто — 17 288 злотих/м²;
  • Вроцлав — 14 781 злотих/м²;
  • Познань — 13 466 злотих/м²;
  • Катовіце — 12 224 злотих/м².
У Варшаві та Лодзі середня ціна проданих квартир у вересні знизилася порівняно із серпнем.
У Труймясті середня ціна пропозиції становила 17 805 злотих/м², а в Познані — 14 138 злотих/м².

Забудовники почали пропонувати доступніше житло

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За даними Otodom, у третьому кварталі 2026 року змінилася структура пропозицій забудовників. Після періоду, коли на ринку було більше дорогих проєктів, компанії почали частіше пропонувати квартири в нижчому ціновому сегменті.
Окремо дані GUS за другий квартал показують, що ціни на житло в Польщі загалом зросли на 1,5% порівняно з першим кварталом.
Найбільше зростання зафіксували:
  • в Опольському воєводстві — 2,9%;
  • у Свєнтокшиському — 2,4%;
  • у Поморському — 2,3%.
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Найменше ціни зросли у Великопольщі — на 0,5%.
Водночас ці дані охоплюють другий квартал, тому вони стосуються більш раннього періоду, ніж вересневі показники Otodom.
Раніше ми повідомляли, на що треба звернути увагу перед купівлею житла у Польщі. Передусім потрібно оцінити базові параметри об’єкта, які формують його цінність:
  • Локація та місто. Великі міста, такі як Варшава чи Краків, мають вищі ціни, але й більший попит на оренду.
  • Тип ринку. Первинне житло часто дешевше на етапі будівництва, проте потребує очікування. Вторинний ринок дозволяє заселитися одразу.
  • Інфраструктура. Наявність транспорту, магазинів, шкіл і бізнес-центрів безпосередньо впливає на комфорт життя та ліквідність квартири
  • Стан житла. Квартири з ремонтом і меблями дозволяють швидко почати здавати їх в оренду без додаткових вкладень.
Також Finance.ua вже писав, про ключові моменти, на які слід звернути увагу під час купівлі помешкання в Польщі. Детально про це читайте у статті.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ціни на квартириКупівля квартириПольща
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