Скільки коштують квартири у Польщі восени 2026 року
Ціни на квартири у Польщі
- Труймясто — 17 288 злотих/м²;
- Вроцлав — 14 781 злотих/м²;
- Познань — 13 466 злотих/м²;
- Катовіце — 12 224 злотих/м².
Забудовники почали пропонувати доступніше житло
- в Опольському воєводстві — 2,9%;
- у Свєнтокшиському — 2,4%;
- у Поморському — 2,3%.
- Локація та місто. Великі міста, такі як Варшава чи Краків, мають вищі ціни, але й більший попит на оренду.
- Тип ринку. Первинне житло часто дешевше на етапі будівництва, проте потребує очікування. Вторинний ринок дозволяє заселитися одразу.
- Інфраструктура. Наявність транспорту, магазинів, шкіл і бізнес-центрів безпосередньо впливає на комфорт життя та ліквідність квартири
- Стан житла. Квартири з ремонтом і меблями дозволяють швидко почати здавати їх в оренду без додаткових вкладень.
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