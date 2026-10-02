Скільки коштують квартири у Польщі восени 2026 року

Краків уперше обігнав Варшаву за середньою ціною проданих квартир: у вересні квадратний метр житла тут коштував дорожче, ніж у польській столиці. Водночас забудовники почали частіше пропонувати дешевші проєкти.

Про це свідчать дані Otodom за третій квартал 2026 року, пише inpoland

Ціни на квартири у Польщі

У вересні середня ціна проданих квартир у Кракові становила 17 828 злотих за м². У Варшаві цей показник був дещо нижчим — 17 767 злотих за м².

Експерти при цьому зазначають, що це не обов’язково означає загальне подорожчання житла в Кракові. На середній показник могло вплинути те, що покупці частіше обирали дорожчі квартири.

Хочете бачити більше новин від Finance.ua? 📰Додавайте нас до списку обраних джерел у пошуку Google. Клікайте тут, щоб дізнатися, як легко це зробити.

В інших великих містах Польщі ситуація була такою:

Труймясто — 17 288 злотих/м²;

Вроцлав — 14 781 злотих/м²;

Познань — 13 466 злотих/м²;

Катовіце — 12 224 злотих/м².

У Варшаві та Лодзі середня ціна проданих квартир у вересні знизилася порівняно із серпнем.

У Труймясті середня ціна пропозиції становила 17 805 злотих/м², а в Познані — 14 138 злотих/м².

Забудовники почали пропонувати доступніше житло

За даними Otodom, у третьому кварталі 2026 року змінилася структура пропозицій забудовників. Після періоду, коли на ринку було більше дорогих проєктів, компанії почали частіше пропонувати квартири в нижчому ціновому сегменті.

Окремо дані GUS за другий квартал показують, що ціни на житло в Польщі загалом зросли на 1,5% порівняно з першим кварталом.

Найбільше зростання зафіксували:

в Опольському воєводстві — 2,9%;

у Свєнтокшиському — 2,4%;

у Поморському — 2,3%.

Найменше ціни зросли у Великопольщі — на 0,5%.

Водночас ці дані охоплюють другий квартал, тому вони стосуються більш раннього періоду, ніж вересневі показники Otodom.

Раніше ми повідомляли , на що треба звернути увагу перед купівлею житла у Польщі. Передусім потрібно оцінити базові параметри об’єкта, які формують його цінність:

Локація та місто . Великі міста, такі як Варшава чи Краків, мають вищі ціни, але й більший попит на оренду.

. Великі міста, такі як Варшава чи Краків, мають вищі ціни, але й більший попит на оренду. Тип ринку. Первинне житло часто дешевше на етапі будівництва, проте потребує очікування. Вторинний ринок дозволяє заселитися одразу.

Первинне житло часто дешевше на етапі будівництва, проте потребує очікування. Вторинний ринок дозволяє заселитися одразу. Інфраструктура. Наявність транспорту, магазинів, шкіл і бізнес-центрів безпосередньо впливає на комфорт життя та ліквідність квартири

Наявність транспорту, магазинів, шкіл і бізнес-центрів безпосередньо впливає на комфорт життя та ліквідність квартири Стан житла. Квартири з ремонтом і меблями дозволяють швидко почати здавати їх в оренду без додаткових вкладень.