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Оренда квартир в Україні: як змінилися ціни та попит за літо

Нерухомість
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За літо попит на оренду житла найбільше зріс у західних областях
За літо попит на оренду житла найбільше зріс у західних областях
За літо 2026 року на ринку довгострокової оренди квартир в Україні змінилися попит, кількість пропозицій і вартість житла. Найбільше попит зріс у західних областях, тоді як пропозиція однокімнатних квартир збільшилася переважно на півдні та сході країни. Медіанні ціни на оренду в більшості регіонів також підвищилися.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.
Зазначається, що ринок довгострокової оренди квартир за літо помітно змінився: у західних областях попит переважно зростав на тлі скорочення пропозиції. Найбільше зростання попиту зафіксували в Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській та Тернопільській областях.
Утім на півдні та сході пропозиція житла збільшувалася, а в Запорізькій і Сумській областях разом зі зростанням кількості оголошень знижувався попит.
Медіанні ціни переважно зросли. Так, у восьми областях України приріст становив від 12% до 23%.
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Як змінився попит

За літо попит на оренду житла найбільше зріс у західних областях. Так, у Івано-Франківській області в серпні 2026 року було зафіксовано 55,2 відгуків на 1 оголошення проти 11,7 у травні (+372%).
До лідерів також потрапили:
  • Хмельницька область: 52,5 відгуків у серпні та 14,2 у травні (+270%);
  • Рівненська область: 37,2 відгуків у серпні та 10,5 у травні (+254%);
  • Львівська область: 38,4 відгуків у серпні та 11,2 у травні (+243%);
  • Тернопільська область: 44,6 відгуків у серпні та 13,9 у травні (+221%);
  • Чернівецька область: 59,7 відгуків у серпні та 18,8 у травні (+218%);
  • Вінницька область: 31,2 відгуків у серпні та 9,9 у травні (+215%);
  • Волинська область: 50 відгуків у серпні та 16,6 у травні (+201%).

Як змінилася пропозиція

Оголошень про здачу однокімнатного житла за літо побільшало в областях півдня та сходу України, а саме в:
  • Запорізькій області: 994 оголошення в серпні та 569 у травні 2026 року (+75%);
  • Сумській області: 645 оголошень у серпні та 372 у травні (+73%);
  • Одеській області: 5 583 оголошення в серпні та 5 086 у травні (+10%).
Водночас у низці регіонів пропозиція скоротилася. Найбільше зменшилася кількість оголошень у Рівненській області — на 43%, із 975 у травні до 559 у серпні.
Також скорочення зафіксували в таких областях:
  • Хмельницька — на 38%, із 1 041 до 648 оголошень;
  • Миколаївська — на 35%, із 764 до 499;
  • Дніпропетровська — на 32%, із 3 417 до 2 316;
  • Тернопільська — на 32%, із 409 до 280;
  • Київська — на 27%, із 4 484 до 3 280.

Як змінилася медіанна вартість

Загалом за літній сезон ціни на ринку довгострокової оренди переважно зростали, втім були й винятки.
Так, найбільше зростання зафіксували у таких восьми областях:
  • Вінницька: 16 000 грн у серпні та 13 000 грн у травні (+23%);
  • Харківська: 7 999 грн у серпні та 6 500 грн у травні (+23%);
  • Черкаська: 12 000 грн у серпні та 10 000 у травні (+20%);
  • Чернівецька: 15 591 грн у серпні та 13 270 грн у травні (+17%);
  • Одеська: 12 000 грн у серпні та 10 350 грн у травні (+16%);
  • Львівська: 22 375 грн у серпні та 19 521 у травні (+15%);
  • Тернопільська: 15 000 грн у серпні та 13 188 у травні (+14%);
  • Закарпатська: 24 568 грн у серпні та 21 902 у травні (+12%).
Водночас зниження медіанної вартості відбулося в Запорізькій області з 8 000 грн у травні до 7 000 грн у серпні (на 13%) та Сумській з 6 500 грн у травні до 6 000 грн у серпні (на 8%).
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав, що оренда однокімнатних квартир у Києві за останні три роки суттєво подорожчала. Найбільше зростання зафіксовано на Виноградарі — із 10 тис. грн у 2023 році до 24 тис. грн у 2026-му.
Також ми розповідали, що в Україні витрати на оренду однокімнатної квартири можуть зрівнятися з ціною її купівлі за 9−17 років. Найдовше це триватиме у Житомирі та Рівному, а найшвидше — у Запоріжжі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаКвартира
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