Де в ЄС найдешевше орендувати житло

Для тих, хто планує переїзд до ЄС, оренда житла може стати однією з головних статей витрат. Але порівнювати країни лише за ціною квартири недостатньо: важливо враховувати, наскільки складно знайти житло та скільки загалом коштує життя.

Скільки коштує оренда у 27 країнах ЄС та де конкуренція за житло найбільша, проаналізували у MoveMap EU . Експерти створили рейтинг, де розташували країни від найдешевших до найдорожчих за орієнтовною місячною орендою.

Зазначимо, що удослідженні йдеться про орієнтовну вартість оренди скромного житла з однією спальнею на рівні всієї країни. Це не дані з конкретних оголошень, а приблизні національні показники, тому в столицях та найбільших містах ціни можуть бути значно вищими.

Скільки коштує оренда у країнах ЄС

За оцінкою MoveMap, найдешевша оренда серед країн ЄС — у Болгарії, де типовий місячний платіж становить близько €450. Далі йдуть Румунія з цінником у €500, Хорватія та Греція — по €550, а Угорщина — €600 євро.

Натомість найдорожче житло — у Люксембурзі, де орієнтовна оренда сягає €1 900 на місяць.

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Загальний рейтинг за вартістю місячної оренди у країнах ЄС:

Болгарія — €450 Румунія — €500 Хорватія — €550 Греція — €550 Угорщина — €600 Латвія — €600 Словаччина — €600 Литва — €700 Польща — €700 Словенія — €700 Чехія — €750 Естонія — €750 Італія — €850 Кіпр — €900 Мальта — €900 Бельгія — €950 Португалія — €950 Австрія — €1 000 Фінляндія — €1 000 Франція — €1 000 Іспанія — €1 000 Німеччина — €1 100 Швеція — €1 100 Данія — €1 200 Нідерланди — €1 500 Ірландія — €1 700 Люксембург — €1 900

Дешева оренда не гарантує легкого пошуку

Автори дослідження також врахували не лише ціну житла, а й тиск на ринку нерухомості — тобто те, наскільки складно знайти житло через співвідношення попиту, пропозиції та конкуренції між орендарями.

За цією шкалою нижчий показник означає, що знайти житло відносно простіше. Наприклад, Болгарія має показник тиску 45, а Румунія — 48. Водночас у Португалії він сягає 80, у Нідерландах — 90, а в Ірландії — 92.

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Тому низька ціна оренди сама по собі не означає, що переїзд до країни буде простим. У популярних містах конкуренція за квартири може бути високою, навіть якщо середня оренда по країні залишається відносно доступною.

Окремо MoveMap EU оцінює відносну вартість життя. Найнижчі показники серед наведених країн мають Болгарія — 40, Румунія — 42 та Польща — 45. Найвищий показник у Люксембурзі — 88, далі йдуть Данія — 82, Нідерланди та Ірландія — по 80.

Водночас найбільший тиск на ринок житла спостерігається саме у великих і популярних містах. Тому пошук квартири за межами центру або вибір іншого міста може суттєво зменшити конкуренцію, не збільшуючи інші витрати.