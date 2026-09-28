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Де в ЄС найдешевше орендувати житло

Нерухомість
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Орендована квартира у Європі
Орендована квартира у Європі
Для тих, хто планує переїзд до ЄС, оренда житла може стати однією з головних статей витрат. Але порівнювати країни лише за ціною квартири недостатньо: важливо враховувати, наскільки складно знайти житло та скільки загалом коштує життя.
Скільки коштує оренда у 27 країнах ЄС та де конкуренція за житло найбільша, проаналізували у MoveMap EU. Експерти створили рейтинг, де розташували країни від найдешевших до найдорожчих за орієнтовною місячною орендою.
Зазначимо, що удослідженні йдеться про орієнтовну вартість оренди скромного житла з однією спальнею на рівні всієї країни. Це не дані з конкретних оголошень, а приблизні національні показники, тому в столицях та найбільших містах ціни можуть бути значно вищими.

Скільки коштує оренда у країнах ЄС

За оцінкою MoveMap, найдешевша оренда серед країн ЄС — у Болгарії, де типовий місячний платіж становить близько €450. Далі йдуть Румунія з цінником у €500, Хорватія та Греція — по €550, а Угорщина — €600 євро.
Натомість найдорожче житло — у Люксембурзі, де орієнтовна оренда сягає €1 900 на місяць.
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Загальний рейтинг за вартістю місячної оренди у країнах ЄС:
  1. Болгарія — €450
  2. Румунія — €500
  3. Хорватія — €550
  4. Греція — €550
  5. Угорщина — €600
  6. Латвія — €600
  7. Словаччина — €600
  8. Литва — €700
  9. Польща — €700
  10. Словенія — €700
  11. Чехія — €750
  12. Естонія — €750
  13. Італія — €850
  14. Кіпр — €900
  15. Мальта — €900
  16. Бельгія — €950
  17. Португалія — €950
  18. Австрія — €1 000
  19. Фінляндія — €1 000
  20. Франція — €1 000
  21. Іспанія — €1 000
  22. Німеччина — €1 100
  23. Швеція — €1 100
  24. Данія — €1 200
  25. Нідерланди — €1 500
  26. Ірландія — €1 700
  27. Люксембург — €1 900

Дешева оренда не гарантує легкого пошуку

Автори дослідження також врахували не лише ціну житла, а й тиск на ринку нерухомості — тобто те, наскільки складно знайти житло через співвідношення попиту, пропозиції та конкуренції між орендарями.
За цією шкалою нижчий показник означає, що знайти житло відносно простіше. Наприклад, Болгарія має показник тиску 45, а Румунія — 48. Водночас у Португалії він сягає 80, у Нідерландах — 90, а в Ірландії — 92.
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Тому низька ціна оренди сама по собі не означає, що переїзд до країни буде простим. У популярних містах конкуренція за квартири може бути високою, навіть якщо середня оренда по країні залишається відносно доступною.
Окремо MoveMap EU оцінює відносну вартість життя. Найнижчі показники серед наведених країн мають Болгарія — 40, Румунія — 42 та Польща — 45. Найвищий показник у Люксембурзі — 88, далі йдуть Данія — 82, Нідерланди та Ірландія — по 80.
Водночас найбільший тиск на ринок житла спостерігається саме у великих і популярних містах. Тому пошук квартири за межами центру або вибір іншого міста може суттєво зменшити конкуренцію, не збільшуючи інші витрати.
Раніше ми повідомляли, що купити квартиру в ЄС для відпочинку чи інвестицій у деяких містах у майбутньому може стати складніше. Єврокомісія запропонувала дозволити містам із гострою житловою кризою вводити додаткові обмеження для другого житла, короткострокової оренди та порожніх квартир.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаКвартираЄСНерухомість за кордоном
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