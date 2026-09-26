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«єОселя»: у яких містах потрібно найбільше коштів на перший внесок

Нерухомість
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Найбільше коштів на перший внесок за "єОселею" потрібно покупцям у Львові, Ужгороді та Вінниці
Найбільше коштів на перший внесок за "єОселею" потрібно покупцям у Львові, Ужгороді та Вінниці, Фото: magnific
Щоб придбати найдешевшу однокімнатну квартиру, українцям потрібно накопичити від 165 тис. до 636 тис. грн на перший внесок. Найбільше коштів на старті потрібно покупцям у Львові, Ужгороді та Вінниці, тоді як найменше — у Запоріжжі, Миколаєві та Сумах.
Про це свідчать дані ЛУН.

Де перший внесок найбільший

Львів лідирує за розміром першого внеску за «єОселею»: для покупки найдешевшої однокімнатної квартири покупцям потрібно накопичити близько 637 тис. грн.
В Ужгороді за перший внесок доведеться внести 633 тис. грн, а у Вінниці — 602 тис. грн.
До міст із найбільшими стартовими витратами також увійшли Рівне та Тернопіль, де перший внесок складає 520 тис. грн і 467 тис. грн відповідно.
Для порівняння, медіанна вартість найдешевшої квартири, яка відповідає умовам «єОселі», у Львові та Ужгороді становить близько 3,2 млн грн, а у Вінниці — 3 млн грн.
Медіанний перший внесок по єОселі на найдешевшу квартиру на первинці
Медіанний перший внесок по єОселі на найдешевшу квартиру на первинці, Інфографіка: ЛУН
У столиці перший внесок за найдешевшу однокімнатну квартиру становить близько 389 тис. грн. Медіанна ціна такого житла — 1,9 млн грн.
За розрахунками ЛУН та Work.ua, щомісячний платіж за програмою становить приблизно 12,1 тис. грн. Це близько 32% середньої зарплати в Києві.

У яких містах найменший перший внесок

У прифронтових містах покупцям потрібно накопичити найменше коштів, адже там квартири коштують дешевше.
Зокрема, перший внесок становить:
  • Запоріжжя — 165 тис. грн;
  • Миколаїв — 182 тис. грн;
  • Суми — 216 тис. грн;
  • Харків — 230 тис. грн;
  • Чернігів — 287 тис. грн.
У Запоріжжі медіанна вартість найдешевшої квартири становить 825 тис. грн, а щомісячний платіж за «єОселею» — близько 5,1 тис. грн.

Скільки часу потрібно накопичувати на перший внесок

ЛУН також оцінив, скільки часу знадобиться для накопичення першого внеску, якщо щомісяця відкладати всю середню зарплату. Залежно від міста цей період становить від 7 місяців до 1 року 10 місяців.
Найдовше накопичувати доведеться у Вінниці — 1 рік 10 місяців. У Львові на це піде 1 рік 8 місяців, у Рівному — 1 рік 7 місяців.
Скільки коштує квартира в «єОселю» в роках роботи
Скільки коштує квартира в «єОселю» в роках роботи, Інфографіка: ЛУН
У Києві необхідну суму можна накопичити за 11 місяців, у Харкові — за 9 місяців, а в Запоріжжі — за 7 місяців.
Раніше Finance.ua писав, що у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік передбачено 84,9 млрд грн на житлову політику. Це на 38,3 млрд грн більше, ніж було закладено в бюджеті на 2026 рік. Понад половину цієї суми планують спрямувати на фінансування програми пільгової іпотеки єОселя.
Також ми ділилися підрахунками щодо оренди та єОселі — у яких містах як вигідніше платити за житло. Виявилося, що у більшості великих міст України середня оренда однокімнатної квартири коштує дорожче, ніж щомісячний платіж за програмою єОселя. Найбільша різниця зафіксована в Києві, тоді як у Львові, навпаки, оренда обходиться дешевше за платіж за програмою.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЄОселя
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