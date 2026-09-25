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Як змінились ціни на оренду квартир у Києві за три роки — дані ЛУН (інфографіка)

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Найвища середня ціна оренди серед представлених локацій на Чорній горі
Найвища середня ціна оренди серед представлених локацій на Чорній горі
Оренда однокімнатних квартир у Києві за останні три роки суттєво подорожчала. Найбільше зростання зафіксовано на Виноградарі — із 10 тис. грн у 2023 році до 24 тис. грн у 2026-му.
Про це свідчать дані ЛУН.

Де оренда квартир подорожчала найбільше

На Нивках середня ціна оренди однокімнатної квартири зросла на 138% із 10 тис. до 23,8 тис. грн на місяць.
На Теремках оренда подорожчала на 121% із 14 тис. до 31 тис. грн.
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Одним із факторів зростання вартості оренди є поява нових великих житлових комплексів, популярних серед орендарів.
«На Нивках ціною оренди у „Файна Таун“ пояснюється більше половини всього зростання, на Виноградарі „Варшавський“ пояснює третину зростання, а на Теремках „Respublika“ — майже чверть», — пояснює Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.
Ціни на оренду житла в 2023 році
Ціни на оренду житла в 2023 році, lun.ua

Найдорожчі та найдешевші райони

Найвища середня ціна оренди серед представлених локацій на Чорній горі. Однокімнатна квартира тут у 2026 році коштує в середньому 38 тис. грн на місяць. У 2023 році середня ціна становила 30 тис. грн, тобто за три роки вона зросла на 26%.
На Голосієві середня ціна оренди збільшилася з 16 тис. до 27 тис. грн, на Печерську з 19 тис. до 26 тис. грн, а на Солом’янці з 18 тис. до 25 тис. грн.
На Шулявці однокімнатну квартиру в 2026 році в середньому здають за 25 тис. грн проти 16,5 тис. грн у 2023 році.
Ціни на оренду житла в 2026 році
Ціни на оренду житла в 2026 році, lun.ua
Найнижча середня ціна оренди серед проаналізованих мікрорайонів на Троєщині та Лісовому: по 10 тис. грн на місяць. Три роки тому середня вартість оренди однокімнатної квартири в обох локаціях становила 7 тис. грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав, що за останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі подешевшала. Водночас у західних областях України ціни продовжили зростати. У Києві однокімнатні квартири подешевшали на 3% і зараз коштують у середньому 18 000 грн на місяць. В Одесі ціна знизилася на 11% до 13 400 грн.
Також ми розповідали, що в Україні витрати на оренду однокімнатної квартири можуть зрівнятися з ціною її купівлі за 9−17 років. Найдовше це триватиме у Житомирі та Рівному, а найшвидше — у Запоріжжі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житла
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