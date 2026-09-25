Оренда однокімнатних квартир у Києві за останні три роки суттєво подорожчала. Найбільше зростання зафіксовано на Виноградарі — із 10 тис. грн у 2023 році до 24 тис. грн у 2026-му.

Про це свідчать дані ЛУН

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Де оренда квартир подорожчала найбільше

На Нивках середня ціна оренди однокімнатної квартири зросла на 138% із 10 тис. до 23,8 тис. грн на місяць.

На Теремках оренда подорожчала на 121% із 14 тис. до 31 тис. грн.

Одним із факторів зростання вартості оренди є поява нових великих житлових комплексів, популярних серед орендарів.

«На Нивках ціною оренди у „Файна Таун“ пояснюється більше половини всього зростання, на Виноградарі „Варшавський“ пояснює третину зростання, а на Теремках „Respublika“ — майже чверть», — пояснює Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Ціни на оренду житла в 2023 році, lun.ua

Найдорожчі та найдешевші райони

Найвища середня ціна оренди серед представлених локацій на Чорній горі. Однокімнатна квартира тут у 2026 році коштує в середньому 38 тис. грн на місяць. У 2023 році середня ціна становила 30 тис. грн, тобто за три роки вона зросла на 26%.

На Голосієві середня ціна оренди збільшилася з 16 тис. до 27 тис. грн, на Печерську з 19 тис. до 26 тис. грн, а на Солом’янці з 18 тис. до 25 тис. грн.

На Шулявці однокімнатну квартиру в 2026 році в середньому здають за 25 тис. грн проти 16,5 тис. грн у 2023 році.

Ціни на оренду житла в 2026 році, lun.ua

Найнижча середня ціна оренди серед проаналізованих мікрорайонів на Троєщині та Лісовому: по 10 тис. грн на місяць. Три роки тому середня вартість оренди однокімнатної квартири в обох локаціях становила 7 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав , що за останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі подешевшала. Водночас у західних областях України ціни продовжили зростати. У Києві однокімнатні квартири подешевшали на 3% і зараз коштують у середньому 18 000 грн на місяць. В Одесі ціна знизилася на 11% до 13 400 грн.