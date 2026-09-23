Безкоштовні будинки у селі для ВПО: чи треба бути працевлаштованими Сьогодні 08:01 — Нерухомість Приватний будинок у селі

ВПО не обов’язково мати роботу або бути ФОП на момент подання заяви на безоплатне житло в сільській місцевості. Водночас після заселення для працездатних членів сім’ї діє важлива вимога: протягом трьох місяців вони мають сприяти своїй зайнятості або набути статусу безробітного.

Програма забезпечення ВПО безоплатним житлом у сільській місцевості запроваджена відповідно до постанови Кабміну від 10 червня 2026 року № 751. Через умови програми у потенційних учасників виникає чимало запитань, зокрема щодо працевлаштування та зайнятості.

Юридичний порадник для ВПО пояснив, хто вважається зайнятою особою, для кого передбачені винятки та які загальні вимоги діють для отримання будинку.

Чи потрібно працювати на момент подання заяви

Юристи зазначають, що на момент звернення ВПО не зобов’язані бути офіційно працевлаштованими або займатися підприємницькою діяльністю.

Однак після вселення в житло діє інше правило. Протягом трьох місяців ВПО та члени її сім’ї працездатного віку, які не працюють, мають сприяти своїй зайнятості або набути статусу безробітного.

Читайте також Статус ВПО можуть зняти «автоматично»: що зміниться з 22 жовтня

Під сприянням зайнятості мається на увазі вжиття конкретних дій для того, щоб працювати, навчатися або провадити підприємницьку діяльність.

Зайнятими вважаються, зокрема, люди, які:

працюють за трудовим договором або на інших умовах, передбачених законодавством;

забезпечують себе роботою самостійно, зокрема є членами особистих селянських господарств;

проходять військову чи альтернативну невійськову службу;

законно працюють за кордоном і мають дохід від такої зайнятості;

навчаються за денною або дуальною формою освіти та поєднують навчання з роботою.

До зайнятого населення також належать окремі категорії людей, які не працюють, але здійснюють догляд або отримують відповідне грошове забезпечення. Зокрема, це непрацюючі працездатні особи, які фактично доглядають за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або людиною похилого віку, яка потребує постійного стороннього догляду чи досягла 80-річного віку.

Також до цієї категорії належать батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні та патронатні вихователі, які отримують грошове забезпечення, а також окремі особи, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю.

Окремо передбачені випадки для одиноких матерів або батьків, які доглядають за дитиною з інвалідністю, а також одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителів, опікунів чи піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на надбавку на догляд за дитиною.

Кого можуть позбавити права на житло

Якщо працездатна людина або член її сім’ї протягом трьох місяців із дня вселення не сприяє зайнятості або не набуває статусу безробітного, це є підставою для припинення права користування житлом у сільській місцевості. При цьому іншого житла в такому випадку не надають.

Водночас вимоги щодо зайнятості або реєстрації як безробітного не застосовуються до непрацездатних осіб. Йдеться, зокрема, про неповнолітніх членів сім’ї, людей пенсійного віку та осіб з інвалідністю, які втратили працездатність.

Хто може отримати безоплатний будинок у селі

Право на безоплатне користування житловим будинком у сільській місцевості мають ВПО, які перемістилися з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій згідно з відповідним Переліком, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Вони також мають відповідати таким умовам:

не мати власного житла на умовно безпечній території, тобто території, не включеній до відповідного Переліку;

мати житлове приміщення, яке знищене або пошкоджене до ступеня, непридатного для проживання;

не отримувати компенсацію за знищене житло та не мати ухваленого рішення про її надання;

не отримувати житловий ваучер на 2 млн грн відповідно до постанови Кабміну від 22 вересня 2025 року № 1176;

протягом шести місяців до подання заяви не купувати земельну ділянку вартістю понад 100 тис. грн;

протягом шести місяців до подання заяви не купувати транспортний засіб або механізм, який підлягає державній реєстрації та з року випуску якого минуло менш як п’ять років.

Для останньої умови передбачені винятки. Вона не стосується мопедів, причепів та мотоциклів вартістю до 33 735 грн у 2026 році. Також виняток діє для самостійно зібраних транспортних засобів, придбаних особою з інвалідністю I або II групи, отриманих безоплатно чи придбаних на пільгових умовах через органи соцзахисту або благодійні організації, викрадених чи фізично знищених транспортних засобів.

Окремі винятки також передбачені для транспортних засобів, придбаних батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями та сім’ями з дітьми з інвалідністю, а також сім’ями з особами з інвалідністю I та II групи, які досягли 80-річного віку.