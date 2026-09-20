Оренда квартири: коли власник житла може не повернути заставу Сьогодні 14:09 — Нерухомість Застава не повертається при порушенні умов договору орендарем, Фото: magnific

Під час заселення орендарю часто доводиться сплачувати не лише місячну орендну плату, а й заставу. Вона може призначатися для оплати останнього місяця проживання або покриття можливих збитків. Щоб уникнути суперечок, орендарю та власнику важливо заздалегідь погодити розмір застави та умови повернення коштів.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Основні види застави:

Гарантійна застава — сума, еквівалентна місячній орендній платі. Ці кошти можуть зарахувати як оплату останнього місяця, якщо орендар раптово виїде з житла або не здійснить оплату.

Страховий депозит — окремий платіж для компенсації пошкодження меблів, техніки, сантехніки чи іншого майна. Сума депозиту визначається окремо і може бути більшою за місячну орендну плату.

Зазначається, що власник може вимагати обидва платежі одночасно, особливо якщо квартира обладнана дорогою технікою чи меблями.

Коли власник може не повернути заставу

Якщо орендар не виконав домовленості, власник може частково чи повністю не повернути депозит.

Серед можливих ситуацій:

несплата коштів за останній місяць оренди;

наявність боргів за комунальні послуги;

пошкодження майна з вини орендаря;

відмова орендаря від ремонту пошкодженого обладнання;

порушення умов договору, зокрема виїзд із квартири без завчасного попередження власника.

Якщо підстав для утримання коштів немає, депозит мають повернути відповідно до умов договору.

Як оформити заставу в договорі оренди

Ще до заселення власнику та орендарю варто погодити умови щодо застави та зафіксувати їх у договорі оренди.

У договорі оренди потрібно чітко прописати розмір застави, умови та строки її повернення, підстави, за яких власник може утримати кошти та за який період орендар повинен повідомити про виїзд.

Якщо орендар вносить страховий депозит, до договору доцільно додати документ із описом початкового стану квартири. У документі можна зазначити стан меблів, техніки, сантехніки та іншого майна на момент заселення.

Окремо варто домовитися, як погоджуватимуться витрати на ремонт. Для цього, зокрема, може використовуватися двосторонній акт про списання відповідної суми із депозиту або нотаріально оформлена домовленість.