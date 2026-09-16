Як змінились ціни на квартири в різних містах України: де зростання понад 180% Сьогодні 14:03 — Нерухомість Як змінились ціни на квартири в різних містах України: де зростання понад 180%

Найбільше зростання спостерігається переважно у відносно безпечніших регіонах заходу України.

А в містах, розташованих ближче до зони бойових дій або таких, що регулярно зазнають обстрілів, ціни в доларовому еквіваленті залишаються нижчими за доковідний рівень.

Після 2022 року безпекова ситуація стала одним із ключових факторів, які впливають на ціни на житло, розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

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За 7 років вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку в українських обласних центрах змінилася дуже нерівномірно. У деяких містах житло стало майже втричі дорожчим, тоді як в інших його медіанна ціна в доларовому еквіваленті, навпаки, знизилася.

Найбільше зростання

В Івано-Франківську та Ужгороді медіанна ціна однокімнатного житла за сім років зросла більш ніж удвічі. Медіанна вартість однокімнатної квартири тут збільшилася на 189% - з 17,2 тис. до майже 50 тис. доларів.

Ужгород — з 33,7 тис. до 77 тис. доларів, зростання на 128%;

Кропивницький — з 15 тис. до 31,5 тис. доларів, зростання на 110%;

Чернівці — з 29 тис. до 60 тис. доларів, зростання на 107%;

Рівне — з 28 тис. до 55 тис. доларів, зростання на 97%.

До міст із суттєвим подорожчанням також увійшли Тернопіль, Луцьк, Житомир, Львів та Вінниця.

У Тернополі медіанна вартість однокімнатної квартири зросла з 26,5 тис. до 51,8 тис. доларів, або на 96%.

У Луцьку ціна збільшилася з 31 тис. до 60 тис. доларів, або на 94%.

У Житомирі медіанна вартість зросла з 27,5 тис. до 51 тис. доларів, або на 85%.

У Львові та Вінниці зростання становило по 82%. У першому місті ціна збільшилася з 42 тис. до 76,4 тис. доларів, у другому — з 32,5 тис. до 59 тис. доларів.

У Хмельницькому житло подорожчало на 68% - з 26,5 тис. до 44,5 тис. доларів. У Черкасах зростання становило 53% - з 31 тис. до 48 тис. доларів, а в Чернігові — 51%, з 22,5 тис. до 34 тис. доларів.

У чотирьох обласних центрах вартість однокімнатних квартир за сім років зросла менш ніж наполовину.

У Полтаві медіанна ціна збільшилася на 48% - з 26,7 тис. до 39,5 тис. доларів.

У Києві зростання становило 42% - з 50,8 тис. до 72 тис. доларів.

В Одесі квартири подорожчали на 36% - з 36,8 тис. до 50 тис. доларів.

Найменше серед цих міст змінилися ціни у Дніпрі — на 26%. Медіанна вартість зросла з 25 тис. до 31,5 тис. доларів.

Де подешевшали

У п’яти обласних центрах медіанна вартість однокімнатних квартир у доларовому еквіваленті стала нижчою, ніж у серпні 2019 року.

Найбільше падіння зафіксували в Миколаєві — на 32%. Медіанна ціна знизилася з 29,3 тис. до 20 тис. доларів.

У Запоріжжі та Харкові житло подешевшало на 29%. У першому випадку ціна знизилася з 22,05 тис. до майже 16 тис. доларів, у другому — з 35,4 тис. до 25 тис. доларів.

У Сумах медіанна вартість зменшилася на 12% - з 27 тис. до 23,8 тис. доларів.

У Херсоні падіння становило 8% - з 13 тис. до 12 тис. доларів.

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Також ми писали, що ціни на українському ринку нерухомості 2026 року доволі нерівномірні. У регіонах, які вважаються відносно безпечними, однокімнатні квартири, переважно дорожчають. В прифронтових містах ціни на житло майже не змінюються, або навіть знижуються.

Редакція Finance.ua Редакція Finance.ua порівняла ціни в регіонах на первинному та вторинному ринку житла.