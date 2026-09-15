Де у Іспанії найдоступніше орендувати квартиру (Валенсія) Сьогодні 18:00 — Нерухомість Де у Іспанії найдоступніше орендувати квартиру (Валенсія)

В Іспанії все більша частина старшого населення мешкає в орендованому житлі, писало видання El Pais.

Хоча більшість орендарів в Іспанії — це люди віком від 30 до 40 років, CaixaBank Research зазначає, що частка орендарів віком від 45 до 65 років зросла в останні роки.

До -20% дешевше — порівняйте пропозиції страхових компаній та оформіть поліс Зелена карта онлайн для поїздок за кордон на авто за 5 хвилин.

Де у Валенсії дешевше

Ціни на житло в Іспанії досить різноманітні. Найдорожчим воно, традиційно, буде у столиці. В Мадриді поблизу центру однокімнатні квартири, площею 42 кв. м коштують від 218 тис. євро (~10, млн гривень).

Дешевшим є житло, наприклад у Валенсії, де можна знайти пропозиції в межах 200−400 тис. євро. Однак потрібно враховувати, що серед пропозицій майже немає житла площею, менше ніж 50 кв. м.

Найдешевшим районом Валенсії для оренди у серпні став Patraix — у середньому €13,6 за м².

За квартиру площею 90 м² доведеться платити близько 1 224 євро на місяць.

Трохи дорожче — Jesús (€14,1/м²) та L’Olivereta (€14,3/м²).

Для порівняння, середня ціна по місту становить €16,3/м², а в престижному L’Eixample — €18,4/м².

Різниця між районами може сягати сотень євро щомісяця, тож правильний вибір локації — один із найпростіших способів зменшити витрати на оренду.

в 1 півріччі 2026 року іноземці Нагадаємо,в 1 півріччі 2026 року іноземці придбали в Іспанії 51,627 тис. об’єктів житла, що приблизно на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і стало максимальним показником за всю історію відповідної статистики іспанських реєстраторів.

Найактивнішим виявився другий квартал: іноземці уклали понад 26,8 тис. угод, а їхня частка у всіх зареєстрованих покупках житла сягнула 15,98% — історичного максимуму, свідчать дані Colegio de Registradores de España.