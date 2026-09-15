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Де у Іспанії найдоступніше орендувати квартиру (Валенсія)

Нерухомість
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Де у Іспанії найдоступніше орендувати квартиру (Валенсія)
Де у Іспанії найдоступніше орендувати квартиру (Валенсія)
В Іспанії все більша частина старшого населення мешкає в орендованому житлі, писало видання El Pais.
Хоча більшість орендарів в Іспанії — це люди віком від 30 до 40 років, CaixaBank Research зазначає, що частка орендарів віком від 45 до 65 років зросла в останні роки.

Де у Валенсії дешевше

Ціни на житло в Іспанії досить різноманітні. Найдорожчим воно, традиційно, буде у столиці. В Мадриді поблизу центру однокімнатні квартири, площею 42 кв. м коштують від 218 тис. євро (~10, млн гривень).
Дешевшим є житло, наприклад у Валенсії, де можна знайти пропозиції в межах 200−400 тис. євро. Однак потрібно враховувати, що серед пропозицій майже немає житла площею, менше ніж 50 кв. м.
Найдешевшим районом Валенсії для оренди у серпні став Patraix — у середньому €13,6 за м².
За квартиру площею 90 м² доведеться платити близько 1 224 євро на місяць.
Трохи дорожче — Jesús (€14,1/м²) та L’Olivereta (€14,3/м²).
Для порівняння, середня ціна по місту становить €16,3/м², а в престижному L’Eixample — €18,4/м².
Різниця між районами може сягати сотень євро щомісяця, тож правильний вибір локації — один із найпростіших способів зменшити витрати на оренду.
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Нагадаємо, в 1 півріччі 2026 року іноземці придбали в Іспанії 51,627 тис. об’єктів житла, що приблизно на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і стало максимальним показником за всю історію відповідної статистики іспанських реєстраторів.
Найактивнішим виявився другий квартал: іноземці уклали понад 26,8 тис. угод, а їхня частка у всіх зареєстрованих покупках житла сягнула 15,98% — історичного максимуму, свідчать дані Colegio de Registradores de España.
Також раніше ми писали, як купити житло в Іспанії: податки та процентні ставки. Українці, як і інші іноземці, можуть безперешкодно купити будь-яку житлову або нежитлову нерухомість в Іспанії. На це не впливають ні регіон, ні вартість об’єкта.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житла
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