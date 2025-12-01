Як купити житло в Іспанії: податки та процентні ставки
Українці, як і інші іноземці, можуть безперешкодно купити будь-яку житлову або нежитлову нерухомість в Іспанії. На це не впливають ні регіон, ні вартість об’єкта.
Головне — мати всі необхідні документи для укладення угоди. Причому придбати житло можна навіть в іпотеку.
Ціни
Ціни на житло в Іспанії досить різноманітні. Найдорожчим воно, традиційно, буде у столиці. Так, у Мадриді поблизу центру однокімнатні квартири, площею 42 кв. м коштують від 218 тис. євро (~10, млн гривень). А великі квартири, площею понад 100 квадратних метрів коштують у межах 890 тис. — 1,1 млн євро (~43−53 млн гривень).
Дешевшим є житло, наприклад, у Валенсії, де можна знайти пропозиції в межах 200−400 тис. євро. Однак потрібно враховувати, що серед пропозицій майже немає житла площею, менше ніж 50 кв. м.
Типи процентних ставок
В Іспанії для отримання іпотеки існує три типи процентних ставок:
- фіксовані (Tasas fijas). Застосовується один раз і не змінюється протягом всієї дії контракту на іпотеку. Розмір плати за кредитом встановлюють під час підписання контракту, враховуючи % за кредитом і частину суми з основного боргу;
- ставки, що плавають, або змінні (Tasas de interés variable). Процентна ставка змінюється в банку щорічно до середнього значення по EURIBOR (європейська міжбанківська ставка). Встановлюючи цю ставку, в банку вказують, що сам відсоток, наприклад, буде дорівнювати 2,5% + Euribor;
- комбіновані або змішані. В перші роки після оформлення іпотеки ставка фіксована, але згодом може змінюватися.
Найчастіше в Іспанії застосовують саме останній вид процентної ставки — банки на перші 5 років ставлять фіксовану ставку, а потім за принципом процентних ставок, що плавають, змінюють її.
Загалом процентні ставки за іпотекою становлять в середньому від 2,5% до 4% для громадян Іспанії.
Для іноземців вони вищі — від 3% до 5,25%.
Хоча на практиці можуть становити й до 7%.
До того ж умовою отримання кредиту може стати початковий внесок у розмірі близько 40% від вартості нерухомості. А максимальний термін кредиту може становити близько 20 років.
Щоб отримати погодження кредиту на придбання житла в Іспанії іноземцям потрібні:
- закордонний паспорт;
- довідка про доходи в іспанському перекладі;
- договір на придбання нерухомості.
До українців банки можуть поставити додаткову вимогу, щоб доходи формувалися за межами України, в Іспанії чи інших країнах ЄС.
Про інші країни ми пишемо у нашій статті — Перший внесок або нульова позика: які варіанти купівлі житла за кордоном
Нагадаємо, у 2025 році Іспанія встановила рекорд за кількістю населення. Тут за останній рік населення зросло на 458 289 осіб. Відповідно в цій країні зростають і ціни на житло. В середньому на 9 відсотків. Ще у липні цього року, за даними Idealista, ціна на існуюче житло в Іспанії зросла на 14,7% у річному обчисленні, досягнувши 2 471 євро за метр квадратний.
Найдорожчим автономним регіоном за ціною житла стали Балеарські острови з ціною понад 5 тисяч євро за метр квадратний. Далі по рейтингу йде Мадрид (автономна спільнота) з ціною в 4 359 євро за метр квадратний.
Країна Басків — 3 263 євро за метр квадратний.
Канарські острови — 3 090 євро за метр квадратний.
Каталонія — 2 632 євро за метр квадратний. Надешевшою є Естремадура з середньою ціною в 979 євро за метр квадратний.
