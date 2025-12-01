Як купити житло в Іспанії: податки та процентні ставки Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Українці, як і інші іноземці, можуть безперешкодно купити будь-яку житлову або нежитлову нерухомість в Іспанії. На це не впливають ні регіон, ні вартість об’єкта.

Головне — мати всі необхідні документи для укладення угоди. Причому придбати житло можна навіть в іпотеку.

Ціни

Ціни на житло в Іспанії досить різноманітні. Найдорожчим воно, традиційно, буде у столиці. Так, у Мадриді поблизу центру однокімнатні квартири, площею 42 кв. м коштують від 218 тис. євро (~10, млн гривень). А великі квартири, площею понад 100 квадратних метрів коштують у межах 890 тис. — 1,1 млн євро (~43−53 млн гривень).

Дешевшим є житло, наприклад, у Валенсії, де можна знайти пропозиції в межах 200−400 тис. євро. Однак потрібно враховувати, що серед пропозицій майже немає житла площею, менше ніж 50 кв. м.

Типи процентних ставок

В Іспанії для отримання іпотеки існує три типи процентних ставок:

фіксовані (Tasas fijas). Застосовується один раз і не змінюється протягом всієї дії контракту на іпотеку. Розмір плати за кредитом встановлюють під час підписання контракту, враховуючи % за кредитом і частину суми з основного боргу;

Застосовується один раз і не змінюється протягом всієї дії контракту на іпотеку. Розмір плати за кредитом встановлюють під час підписання контракту, враховуючи % за кредитом і частину суми з основного боргу; ставки, що плавають, або змінні (Tasas de interés variable). Процентна ставка змінюється в банку щорічно до середнього значення по EURIBOR (європейська міжбанківська ставка). Встановлюючи цю ставку, в банку вказують, що сам відсоток, наприклад, буде дорівнювати 2,5% + Euribor;

Процентна ставка змінюється в банку щорічно до середнього значення по EURIBOR (європейська міжбанківська ставка). Встановлюючи цю ставку, в банку вказують, що сам відсоток, наприклад, буде дорівнювати 2,5% + Euribor; комбіновані або змішані. В перші роки після оформлення іпотеки ставка фіксована, але згодом може змінюватися.

Найчастіше в Іспанії застосовують саме останній вид процентної ставки — банки на перші 5 років ставлять фіксовану ставку, а потім за принципом процентних ставок, що плавають, змінюють її.

Загалом процентні ставки за іпотекою становлять в середньому від 2,5% до 4% для громадян Іспанії.

Для іноземців вони вищі — від 3% до 5,25%.

Хоча на практиці можуть становити й до 7%.

До того ж умовою отримання кредиту може стати початковий внесок у розмірі близько 40% від вартості нерухомості. А максимальний термін кредиту може становити близько 20 років.

Щоб отримати погодження кредиту на придбання житла в Іспанії іноземцям потрібні:

закордонний паспорт;

довідка про доходи в іспанському перекладі;

договір на придбання нерухомості.

До українців банки можуть поставити додаткову вимогу, щоб доходи формувалися за межами України, в Іспанії чи інших країнах ЄС.

2 471 євро за метр квадратний. Нагадаємо, у 2025 році Іспанія встановила рекорд за кількістю населення. Тут за останній рік населення зросло на 458 289 осіб. Відповідно в цій країні зростають і ціни на житло. В середньому на 9 відсотків. Ще у липні цього року, за даними Idealista, ціна на існуюче житло в Іспанії зросла на 14,7% у річному обчисленні, досягнувши

Найдорожчим автономним регіоном за ціною житла стали Балеарські острови з ціною понад 5 тисяч євро за метр квадратний. Далі по рейтингу йде Мадрид (автономна спільнота) з ціною в 4 359 євро за метр квадратний.

Країна Басків — 3 263 євро за метр квадратний.

Канарські острови — 3 090 євро за метр квадратний.

Каталонія — 2 632 євро за метр квадратний. Надешевшою є Естремадура з середньою ціною в 979 євро за метр квадратний.

