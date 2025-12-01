Орендовані квартири в Києві подешевшали — ціни по районах Сьогодні 16:02 — Нерухомість

Орендовані квартири в Києві подешевшали — ціни по районах

Середні ціни на орендоване житло у Києві за рік знизилися у всіх сегментах за кількістю кімнат. Загалом за рік середня вартість квартир у столиці впала до 21 000 грн/міс.

Про це свідчать дані платформи M2bomber.

Як змінилися ціни на оренду в Києві

Якщо ще наприкінці листопада минулого року за оренду однокімнатки просили у середньому 18 028 грн, то у цей же період 2025 року цінник знизився на 700 грн і сягнув показника 17 308 грн.

Знизилися і ціни на зйомне житло з двома кімнатами — ще восени 2024 року середня вартість на оренду двокімнатки становила 22 159, а вже у листопаді 2025 знизилася на кілька тисяч — до 20 634 грн.

Та найбільше падіння показала середня вартість оренди трикімнатних квартир: з 37 497 грн у листопаді 2024 року до 25 495 грн цьогоріч.

Найбільш поширена ціна оренди квартир

Переважно однокімнатки за 12 800 грн — така ціна встановлена на 13% квартир, що здаються.

Щодо двокімнатних квартир — найчастіше в оголошеннях трапляється ціна 18 000 грн (13,8% оголошень), а трикімнатних — 19 600 грн (8,9%).

Ціни в різних районах Києва

Голосіївський район — 24 000 грн;

Дарницький — 18 000 грн;

Деснянський — 11 000 грн;

Дніпровський — 19 015 грн;

Оболонський — 17 000 грн;

Печерський — 25 776 грн;

Подільський — 29 014 грн;

Святошинський — 17 500 грн;

Солом’янський — 20 000 грн;

Шевченківський — 26 733 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що у середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12−14 років. У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалішим періодом окупності оренда залишається практичним рішенням.

