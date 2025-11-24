Оренда квартири: за скільки років витрати зрівняються з її вартістю
У середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12−14 років. У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалішим періодом окупності оренда залишається практичним рішенням.
Коли оренда у великих містах України стає рівноцінною купівлі житла на вторинному ринку. Для порівняння взяли медіанну вартість оренди однокімнатної квартири та її купівлю на вторинному ринку у найбільших містах України.
Про це йдеться в аналітиці OLX Нерухомість.
То ж скільки років потрібно орендувати квартиру, щоб «переплатити» її вартість, пишемо нижче.
Міста з найшвидшою окупною можливістю.
Найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.
- Дніпро — оренда 10 500 грн, купівля 1 125 625 грн, окупність 9 років.
- Запоріжжя — оренда 5 000 грн, купівля 624 153 грн, окупність 11 років.
- Львів — оренда 18 000 грн, купівля 2 270 202 млн грн, окупність 11 років.
- Ужгород — оренда 18 723 грн, купівля 2 486 918 грн, окупність 12 років.
Мешканцям цих міст знадобиться менше ніж 12 років щомісячних орендних платежів, щоб сума дорівнювала вартості квартири.
Міста з довшою окупністю
Понад 15 років оренди потрібно, щоб зрівнятися з вартістю купівлі житла у Харкові, Одесі та Києві.
- Харків — оренда 5 000 грн, купівля 865 490 грн, окупність 15 років.
- Одеса — оренда 10 000 грн, купівля 1 747 628 грн, окупність 15 років.
- Київ — оренда 16 000 грн, купівля 3 197 833 грн, окупність 17 років.
У цих містах вартість житла залишається найвищою в Україні, тому оренда окупає купівлю повільніше. Для орендарів це означає, що короткостроково орендувати вигідніше, ніж придбати одразу.
Висновки
Різниця між містами показує, що ринок оренди в Україні залишається дуже різним. Там, де оренда дорівнює ціні житла менш ніж за десять років, купівля виглядає економічно вигіднішою. Водночас у великих містах із високою вартістю нерухомості, таких як Київ чи Одеса, оренда залишається більш раціональним вибором у коротко- та середньостроковій перспективі.
Якщо ж орендар планує жити в одному місті понад 12−15 років, придбання власної квартири може стати фінансово вигіднішим рішенням.
Раніше ми писали, що безпекова ситуація суттєво впливає на ринок оренди, особливо у столиці, яка регулярно потерпає від російських атак. Саме тому у віддалених від критичної інфраструктури районах ціни зростають, тоді як загальний попит знижується.
Ціни на оренду в різних районах столиці
У Шевченківському районі, зокрема на Лук’янівці, ціни залишилися без змін. А в Солом’янському районі, де розташований аеропорт «Київ-Жуляни», оренда навіть подешевшала.
Лідерами зростання стали Голосіївський і Подільський райони. Попри підвищення, оренда тут залишається більш ніж удвічі доступнішою, ніж у «преміум» Печерському районі.
