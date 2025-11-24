Оренда квартири: за скільки років витрати зрівняються з її вартістю Сьогодні 12:00 — Нерухомість

Оренда квартири: за скільки років витрати зрівняються з її вартістю

У середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за 12−14 років. У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалішим періодом окупності оренда залишається практичним рішенням.

Коли оренда у великих містах України стає рівноцінною купівлі житла на вторинному ринку. Для порівняння взяли медіанну вартість оренди однокімнатної квартири та її купівлю на вторинному ринку у найбільших містах України.

Про це йдеться в аналітиці OLX Нерухомість

Читайте також Як перереєструвати право власності на нерухомість у новому держреєстрі

То ж скільки років потрібно орендувати квартиру, щоб «переплатити» її вартість, пишемо нижче.

Міста з найшвидшою окупною можливістю.

Найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.

Дніпро — оренда 10 500 грн, купівля 1 125 625 грн, окупність 9 років.

Запоріжжя — оренда 5 000 грн, купівля 624 153 грн, окупність 11 років.

Львів — оренда 18 000 грн, купівля 2 270 202 млн грн, окупність 11 років.

Ужгород — оренда 18 723 грн, купівля 2 486 918 грн, окупність 12 років.

Читайте також Який вигляд має одна з найменших квартир світу (фото)

Мешканцям цих міст знадобиться менше ніж 12 років щомісячних орендних платежів, щоб сума дорівнювала вартості квартири.

Міста з довшою окупністю

Понад 15 років оренди потрібно, щоб зрівнятися з вартістю купівлі житла у Харкові, Одесі та Києві.

Харків — оренда 5 000 грн, купівля 865 490 грн, окупність 15 років.

Одеса — оренда 10 000 грн, купівля 1 747 628 грн, окупність 15 років.

Київ — оренда 16 000 грн, купівля 3 197 833 грн, окупність 17 років.

У цих містах вартість житла залишається найвищою в Україні, тому оренда окупає купівлю повільніше. Для орендарів це означає, що короткостроково орендувати вигідніше, ніж придбати одразу.

Читайте також Як відновити втрачені документи на нерухомість

Висновки

Різниця між містами показує, що ринок оренди в Україні залишається дуже різним. Там, де оренда дорівнює ціні житла менш ніж за десять років, купівля виглядає економічно вигіднішою. Водночас у великих містах із високою вартістю нерухомості, таких як Київ чи Одеса, оренда залишається більш раціональним вибором у коротко- та середньостроковій перспективі.

Якщо ж орендар планує жити в одному місті понад 12−15 років, придбання власної квартири може стати фінансово вигіднішим рішенням.

Раніше ми писали , що безпекова ситуація суттєво впливає на ринок оренди, особливо у столиці, яка регулярно потерпає від російських атак. Саме тому у віддалених від критичної інфраструктури районах ціни зростають, тоді як загальний попит знижується.

Ціни на оренду в різних районах столиці

У Шевченківському районі, зокрема на Лук’янівці, ціни залишилися без змін. А в Солом’янському районі, де розташований аеропорт «Київ-Жуляни», оренда навіть подешевшала.

Лідерами зростання стали Голосіївський і Подільський райони. Попри підвищення, оренда тут залишається більш ніж удвічі доступнішою, ніж у «преміум» Печерському районі.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.