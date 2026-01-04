Чому важливо внести відомості про нерухомість до реєстру речових прав Сьогодні 10:02 — Нерухомість

Чому важливо внести відомості про нерухомість до реєстру речових прав

Якщо ваше житло було збудоване до 2013 року, варто внести відомості про нього до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Про це нагадує Урядовий портал.

Читайте також Через які помилки можна втратити право власності

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно є важливою юридичною процедурою для всіх українців.

Це дозволить отримати низку переваг:

1. Юридичну захищеність — офіційна реєстрація підтверджує ваші права на нерухомість, що захищає вас від можливих спроб оскарження права власності іншими особами.

2. Правову визначеність — реєстрація забезпечує ясність у правовому статусі власності, що важливо при укладанні угод, таких як купівля-продаж, дарування або спадкування.

3. Можливість здійснення угод — без реєстрації права власності ви не зможете законно продавати, здавати в оренду або передавати нерухомість у спадок.

4. Доступ до кредитування — багато банків вимагають документальне підтвердження права власності для надання кредитів під заставу нерухомості.

5. Участь у державних програмах — реєстрація є необхідною для участі в різних державних програмах, пов’язаних з нерухомістю. Наприклад, щодо відновлення майна та отримання компенсації за зруйноване майно.

6. Офіційні дані — реєстрація забезпечує внесення інформації про ваше право власності до Державного реєстру, що є важливим для статистики та правозахисної діяльності.

Де зареєструвати речове право на нерухоме майно

Місце реєстрації речового права на нерухоме майно в Україні є досить диференційованим, тому громадяни мають право самостійно його обрати з існуючого переліку:

Державний реєстратор, який перебуває у трудових відносинах з виконавчим органом сільської, селищної та міської ради, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державною адміністрацією.

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Державна нотаріальна контора або приватний нотаріус.

Через Портал Дія (у разі державної реєстрації прав на нерухоме майно (відмінне від земельної ділянки), реєстрацію яких проведено до 01.01.2013 відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення). Ця послуга наразі доступна у 21 областях. Недоступна — в Донецькій, Луганській, Херсонській областях та м. Києві. Людина обов’язково повинна мати кваліфікований електронний підпис.

Які строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру прав

Реєстрація прав проводиться в день внесення відповідної заяви до Державного реєстру прав, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Загальний строк проведення процедури не перевищує п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви в реєстрі.

Надання інформації з Державного реєстру прав в електронному форматі здійснюється у режимі реального часу.

Якщо у Державному реєстрі прав вже зареєстровані інші заяви щодо цього ж об’єкта нерухомості, строк реєстрації визначається від дня ухвалення державним реєстратором рішення про реєстрацію прав або про відмову у такій реєстрації щодо заяви, поданої раніше.

Вартість

За державну реєстрацію права власності справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо громадяни бажають скоротити 5-денний строк очікування, то це буде коштувати:

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб — за строк у два робочі дні;

2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб — за строк в один робочий день;

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — за строк у 2 години.

Детально можна глянути за посиланням

Раніше писали , що Стаття 316 Цивільного кодексу України визначає, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону з власної волі, незалежно від волі інших осіб.

Правовстановлюючий документ на право власності — це документ, який посвідчує правовий зв’язок конкретного майна з особою його власника та складений у порядку, передбаченому законодавством.

як виправити помилку, що виникла під час реєстрації права власності на нерухоме майно. Помилки, описки або неточності в правовстановлювальних документах, можуть створити власнику проблеми. Експерти Програми USAID DOBRE підготували роз’яснення,під час реєстрації права власності на нерухоме майно. Помилки, описки або неточності в правовстановлювальних документах, можуть створити власнику проблеми.

Найпростішим способом виправлення помилок є звернення до державного реєстратора (в ідеалі — того, який здійснював відповідну реєстрацію).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.