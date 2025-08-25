Через які помилки можна втратити право власності — Finance.ua

Через які помилки можна втратити право власності Сьогодні 12:13 — Особисті фінанси

Через які помилки можна втратити право власності

Стаття 316 Цивільного кодексу України визначає, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону з власної волі, незалежно від волі інших осіб.

Правовстановлюючий документ на право власності — це документ, який посвідчує правовий зв’язок конкретного майна з особою його власника та складений у порядку, передбаченому законодавством.

Експерти Програми USAID DOBRE підготували роз’яснення, як виправити помилку, що виникла під час реєстрації права власності на нерухоме майно.

Помилки, описки або неточності в правовстановлювальних документах, можуть створити власнику проблеми.

Будь-які дії особи, спрямовані на набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України від 01.07.2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — Закон № 1952), можуть вчинятися, якщо речові права на таке майно зареєстровані згідно із вимогами цього Закону.

Помилки, описки або неточності в правовстановлювальних документах можуть створити власнику проблеми, що унеможливлять вільно вчиняти правочини з цим майном до моменту їх виправлення.

Всі допущені помилки можна узагальнити та розділити на такі типи:

Технічною помилкою, що може бути виправлена державним реєстратором без додаткових процедур, є граматична описки, друкарська, арифметична чи інше уточнення.

Інші обставини, які впливають на необхідність унесення змін до правовстановлювальних документів чи реєстраційних записів про права у відповідні державні реєстри, регулюються за іншими процедурами.

Наприклад, збільшення площі нерухомого майна, що виникло в процесі його перепланування або реконструкції, потребуватиме проведення повторної технічної інвентаризації об’єкта, яка визначить зміни характеристик такого майна за певний період часу. Ця процедура регулюватиметься, у першу чергу Порядком проведення технічної інвентаризації.

Виправлення технічних помилок можливо здійснити:

без звернення до суду;

в судовому порядку.

Як це зробити

Найпростішим способом виправлення помилок є звернення до державного реєстратора (в ідеалі — того, який здійснював відповідну реєстрацію). При цьому слід врахувати, що така реєстрація проводиться державними реєстраторами, а також може здійснюватися нотаріусами, як спеціальними суб’єктами, на яких покладаються функції державного реєстратора прав (ці функції мають не усі нотаріуси).

Вже в умовах воєнного стану законодавче регулювання порядку виправлення окремих помилок, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, було відкориговане.

У разі допущення технічної помилки (граматичної описки, друкарської, арифметичної чи іншої помилки) під час внесення відомостей про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру прав державний реєстратор самостійно виправляє таку помилку, за умови що документи за результатом розгляду заяви заявнику не видавалися.

У разі якщо після отримання заявником документів за результатами розгляду заяви виявлено технічну помилку, допущену під час реєстрації прав, зокрема помилку у відомостях про суб’єкта речового права, обтяження, відомостях про речове право, обтяження, відомостях про нерухоме майно, у тому числі його технічних характеристиках, або якщо відбулося виправлення такої помилки в документах, що подавалися для державної реєстрації прав, або відбулася зміна адреси об’єкта нерухомого майна, такі помилки, відомості виправляються державним реєстратором на підставі заяви особи, відомості про речові права, обтяження речових прав якої містять таку помилку.

Інші випадки

А ось у випадку, коли виправлення відбуваються внаслідок задоволення скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації прав або підтвердження факту використання ідентифікаторів доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав іншими особами, помилки виправляються посадовою особою Міністерства юстиції України, його територіальних органів або на підставі рішення Міністерства юстиції України, його територіальних органів — державним реєстратором, яким допущено технічну помилку.

Виправлення помилки, відомостей, що впливають на права третіх осіб, здійснюється державним реєстратором виключно за наявності згоди таких осіб або на підставі судового рішення.

Плата за внесення виправлень

У разі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2023 році це 110 грн.).

Якщо потрібне термінове (прискорене) внесення виправлень, усі категорії «пільговиків» сплачують збір у звичайному порядку.

Заява про виправлення технічних помилок згідно до Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджених наказом Мінюсту від 21.11.2016 р. № 3276/5, може бути подана двома способами:

за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (так звана «паперова форма»); за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг чи інших інформаційних систем, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, для подання заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі, забезпечення доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, отримання відомостей з Державного реєстру прав (електронна форма).

У разі, якщо помилка є похідною — тобто неправильний реєстраційний запис, відомості у свідоцтві чи витягу про право власності, договорі оренди тощо були обумовлені недоліками первинного документу (наприклад, рішення органу приватизації житлового фонду органу місцевого самоврядування, балансоутримувачів чи органів управління майном містило помилку), слід спочатку звернутися до особи, органу, що видав такий документ або до його правонаступника.

Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Рішення такого органу (особи) про внесення виправлень у первинний документ буде підставою для звернення власника (користувача) до державного реєстратора чи нотаріуса для внесення відповідних змін у запис про державну реєстрацію прав та видачу нового витягу із відкоригованими відомостями.

Ще один спосіб

Подання відповідної заяви до суду. Цей спосіб слід використовувати виключно у випадках, коли досудове врегулювання не допомогло виправити виявлені помилки. І не тому, що цей спосіб є довшим, складнішим і дорожчим. Такою є вимога закону.

Застосувати процедуру встановлення фактів, які мають юридичне значення, можна за наявності таких обставин:

відповідно до закону, такі факти породжують юридичні наслідки, це означає, що саме від них залежить виникнення, зміна або припинення майнових прав;

чинне законодавство не передбачає іншої можливості їх встановлення;

заявник не може іншим чином отримати чи відновити втрачені документи, які посвідчують факти, які мають юридичне значення.

Заява особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.

Крім стандартних вимог до позовної заяви, заява про встановлення факту, що має юридичне значення, повинна містити такі обов’язкові відомості:

який факт заявник просить встановити та з якою метою;

причини неможливості усунення помилок та відновлення документації, що посвідчують цей факт;

докази, що підтверджують факт.

Також необхідно буде сплатити судовий збір і додати до заяви відповідний документ про сплату.

