Як змінились ціни на квартири з резервним живленням

Відключення світла восени знову зробили актуальним попит на автономне житло. Йдеться про квартири, де під час блекаутів працює резервне живлення, опалення чи інтернет. Найбільше такого житла пропонують в Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові.

Де зростає пропозиція автономних квартир

Загальна динаміка відрізняється залежно від міста. Найбільший приріст оголошень про оренду автономного житла зафіксований у Сумах, Луцьку, Чернігові, Дніпрі та Києві. Найбільший обсяг пропозиції традиційно зосереджений у великих містах — Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові.

Зростання пропозиції помітне не лише в регіонах, які частіше стикаються з відключеннями та обстрілами. У Луцьку, Івано-Франківську та Вінниці також збільшується кількість таких оголошень. Це може бути пов’язано з внутрішньою міграцією та зміною вимог орендарів щодо базового оснащення житла.

Оренда квартир з резервним живленням

Порівняно з жовтнем 2024 у Сумах пропозицій стало більше на 240%. У Чернігові приріст становить 142%, у Луцьку 100%, у Житомирі та Дніпрі 41%, у Києві 27%. У Миколаєві приріст становить 15%, у Хмельницькому 8%, у Полтаві 2%. В інших обласних центрах пропозиція зменшилася.

Найбільше оголошень оренди житла з резервним живленням зосереджено у Києві з 3,6 тис. оголошень, в Одесі з 2,1 тис. оголошень, у Дніпрі з 298 оголошеннями та у Львові з 228 оголошеннями.

Медіанна вартість оренди такого житла за рік найбільше зросла у Миколаєві на 180% з 5 тис. грн до 14 тис. грн. У Тернополі ціна піднялась на 80% з 11,6 тис. грн до 20,9 тис. грн. У Запоріжжі медіанна ціна зросла на 46% з 6,5 тис. грн до 9,5 тис. грн. У Харкові зростання становить 25% з 7 тис. грн до 8,7 тис. грн.

Оренда квартир з автономним опаленням

З жовтня 2024 по жовтень 2025 кількість пропозицій довгострокової оренди житла, де є можливість ввімкнути опалення при відключеннях світла найбільше зросла у таких обласних центрах України:

Суми (114%),

Луцьк (72%),

Дніпро (40%),

Чернігів (32%),

Київ (29%).

У більшості інших обласних центрів кількість таких оголошень зменшилась.

Найбільше пропозицій оренди житла з можливістю працювати без світла зафіксовано у Києві з близько 9,2 тис. оголошень. Далі йдуть Одеса з 5,4 тис. оголошень, Дніпро з 1,3 тис. оголошень, Харків з 621 оголошенням, Запоріжжя з 460 оголошеннями та Вінниця з 404 оголошеннями.

Медіанна вартість оренди таких квартир найбільше зросла у Сумах на 36% з 5,5 тис. грн до 7,5 тис. грн. У Харкові ціна зросла на 20% з 5 тис. грн до 6 тис. грн. У Вінниці ціна піднялась на 16% з 12 тис. грн до 13,9 тис. грн. У Житомирі зростання становить 13% з 10 тис. грн до 11,2 тис. грн, у Львові зростання становить 12% з 18,6 тис. грн до 20,8 тис. грн.

