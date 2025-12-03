Чи може українська нерухомість «подорожчати вдвічі» — думка експерта Сьогодні 20:03 — Нерухомість

Чи може українська нерухомість «подорожчати вдвічі» — думка експерта

Незважачи на війну, українською нерухомістю дедалі активніше цікавляться іноземні покупці.

Навіщо іноземним покупцям українська нерухомість, і як їхня активізація може вплинути на цінники та орендні ставки — йдеться в статті Мінфін, ми вибрали основне.

Читайте також Скільки працювати, щоб купити квартиру в Києві

Київська рієлторка Ірина Луханіна зазначила, що іноземці також активно орендують житло у столиці, і це вже впливає на сегмент орендованих квартир.

Більшість із них орієнтуються «на перспективу», розраховуючи, що після закінчення війни ціни на українську нерухомість різко підуть вгору.

«Наприклад, американський капітал практично не заходить на нові ринки на піку цін. Якщо бізнес із США дійсно вирішить масово скуповувати нашу нерухомість, то очікуємо наступний сценарій — спочатку „охолодження“ цін, потім — корекція, потім — угоди, після чого розгін цінників на зростання. Тобто спочатку створюється вигідна для бізнесу „точка входу“, а потім починається гра на підвищення». — пояснює Луханіна.

Читайте також Оренда квартири: за скільки років витрати зрівняються з її вартістю

Не виключено, що для реалізації цього сценарію в хід підуть різні PR-технології — від поширення інформації, що, мовляв, «все пропало», квартири потрібно терміново продавати, поки вони ще більше не впали в ціні до зворотного посилу в потрібний момент — про те, що житло тільки дорожчатиме.

За словами Луханіної, поки що «західні покупці здебільшого стоять на порозі, чекаючи, доки цифри вишикуються в ідеальну формулу», і лише деякі готовий ризикувати просто зараз, сподіваючись, що в подальшому це дозволить їм «зірвати куш».

Читайте також Де знаходяться найдорожчі будинки в Україні

Зазначимо, що розрахунки українських експертів ринку нерухомості за динамікою цін набагато скромніші, ніж «апетити» іноземців. Так в АН Capital вважають, що навіть у разі оптимістичного сценарію, тобто закінчення війни, очікується подорожчання первинки на 10−15%, а вторинки — на 5−10%. А якщо війна затягнеться, цінники, навпаки, можуть навіть обвалитися на 7−10%. При цьому ринок оренди навіть зараз — у плюсі, і в середньому в країні ставки у 2025 році зростуть на 5−10%.

Реальний сценарій, найімовірніше, залежатиме від багатьох чинників. Скажімо, навіть якщо війна незабаром закінчиться, чи будуть гроші на відновлення, як розвиватиметься економіка, що буде з курсом долара та доходами населення, чи отримають люди масовий доступ до пільгової іпотеки.

Рекордний ривок цін на нерухомість можливий лише коли «співпадуть всі чинники». «Поки що наш ринок нерухомості рухають самі українці — ті, хто повертаються з-за кордону, переїжджають з одних регіонів до інших, і вкладають заощадження у квадратні метри», — каже Луханіна.

Водночас експерти визнають: в окремих містах, наприклад, у тому ж Києві, справді можливе «вибухове зростання цін» на нерухомість певного класу, за якою «вишикуються в чергу» іноземці.

Йдеться насамперед про ті ж торгові приміщення в центрі Києва та квартири комфорт- та бізнес-класу у відносно нестарих будинках.

12−14 років. Нагадаємо, ми писали , що в середньому по великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири приблизно за

У містах зі швидкою окупністю вигідніше купувати житло, тоді як у регіонах із тривалішим періодом окупності оренда залишається практичним рішенням.

Коли оренда у великих містах України стає рівноцінною купівлі житла на вторинному ринку. Для порівняння взяли медіанну вартість оренди однокімнатної квартири та її купівлю на вторинному ринку у найбільших містах України.

Найкоротший період, коли витрати на оренду «наздоганяють» вартість купівлі квартири, спостерігається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.

Дніпро — оренда 10 500 грн, купівля 1 125 625 грн, окупність 9 років.

Запоріжжя — оренда 5 000 грн, купівля 624 153 грн, окупність 11 років.

Львів — оренда 18 000 грн, купівля 2 270 202 млн грн, окупність 11 років.

Ужгород — оренда 18 723 грн, купівля 2 486 918 грн, окупність 12 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.