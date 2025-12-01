Як іноземцю купити нерухомість в Італії: податки, документи, іпотека Сьогодні 21:02 — Нерухомість

Як іноземцю купити нерухомість в Італії: податки, документи, іпотека

Італійський ринок нерухомості у 2025 році демонструє помірне і стабільне зростання. За даними ISTAT за 2024 рік ціни на вторинне житло зросли на +2,8%, а у новобудовах на +8,8%. Італія приваблює ринком старих будинків і соціальними програмами. Проте банки неохоче кредитують нерезидентів, тому іноземцям варто розраховувати насамперед на власні кошти.

Як іноземець може придбати нерухомість в Італії

Процедура купівлі житла іноземними громадянами складається з кількох етапів. Спочатку потрібно отримати codice fiscale і відкрити рахунок в італійському банку.

Далі проводиться юридична перевірка об’єкта нотаріусом. Після цього підписується попередній договір compromesso і вноситься депозит від 5% до 10%. Основний договір rogito підписується у нотаріуса.

Що впливає на ціну житла

На формування ціни впливає кілька ключових чинників. Передусім значення має географічне розташування. Житло в історичних центрах або на узбережжі коштує дорожче, ніж об’єкти на периферії. Важливий і стан житла. Новобудови дорожчі за вторинний ринок, особливо якщо квартира у старому будинку потребує ремонту. Інфраструктура також підвищує ціну. Близькість до шкіл, лікарень і магазинів, а також зручне транспортне сполучення роблять об’єкт дорожчим.

Попит у туристичних регіонах теж впливає на зміну вартості. Не менш значущим є юридичний статус житла. Відсутність боргів і повна документація підвищують привабливість об’єкта. Економічна ситуація в країні і доступність іпотечних програм формують загальну динаміку. Під час економічного зростання банки активніше кредитують, що впливає на збільшення цін.

Основні податки на нерухомість

Італійська податкова система у сфері нерухомості включає як разові податки під час купівлі, так і щорічні податки на володіння.

IMU (Imposta Municipale Unica) — муніципальний податок на нерухомість. Це основний щорічний податок для власників другого житла і для іноземців, які не зареєстровані як постійні резиденти. Якщо нерухомість є єдиним житлом, в якому власник постійно проживає, IMU не стягується.

Ставка IMU встановлюється місцевими органами влади і коливається від 0,46% до 1,06% від кадастрової вартості об’єкта. База для розрахунку — це кадастрова вартість (rendita catastale), помножена на коригувальний коефіцієнт (зазвичай 160 або 168), після чого застосовується ставка.

TARI (Tassa sui Rifiuti) — податок на вивезення сміття.

Цей податок сплачує той, хто фактично проживає в нерухомості, незалежно від права власності. Сума залежить від площі об’єкта та кількості тих, хто там проживає. В середньому — від 200 до 500 євро на рік.

Податки під час купівлі нерухомості

Розмір податку залежить від продавця (фізична або юридична особа) і від того, чи буде житло основним місцем проживання:

У разі купівлі у приватної особи:

2% від кадастрової вартості — якщо це первинне житло для покупця-резидента;

9% — якщо це вторинна або інвестиційна нерухомість.

У разі купівлі у забудовника:

10% ПДВ, плюс фіксовані реєстраційні збори (по 200 євро).

Також сплачуються кадастровий та іпотечний збори — по 50 євро кожен.

Особливості для нерезидентів

Іноземці можуть вільно купувати нерухомість в Італії. Однак є кілька важливих нюансів:

якщо ви не зареєстровані як резидент, то податок IMU нараховується навіть на єдиний об’єкт;

майновий статус визначається не громадянством, а фактом реєстрації в муніципалітеті (residenza anagrafica).

Якщо нерухомість здається в оренду, дохід від оренди підлягає обов’язковому декларуванню та оподаткуванню:

за спрощеною схемою cedolare secca — 21%,

за прогресивною ставкою податку на дохід: від 23% до 43%.

Особливості оформлення іпотеки

Щоб купити квартиру в Італії в кредит, необхідно пройти кілька етапів:

Відправлення продавцю письмового повідомлення про намір придбати його нерухому власність. Під час отримання позитивної відповіді можна переходити до складання попереднього договору. В ньому обовʼязково вказується, скільки склала сума застави (зазвичай 1−3%). Підготовка пакета паперів. Подання запиту в банк. Проведення кредитором незалежної оцінки обʼєкта. Отримання рішення банку. Оформлення договору на страхування нерухомості. Відкриття рахунку. Підписання договору купівлі-продажу у нотаріуса. Отримання копії акту угоди та ключів. Реєстрація житла на нового власника.

Які документи необхідні

Пакет документів для подання кредиторові досить широкий:

Копія закордонного паспорта. Codice Fiscale — аналог українського ідентифікаційного податкового номера (ІПН). Отримати його можна відразу після підписання попереднього договору в консульському відділі. Папери, які зможуть підтвердити платоспроможність. Документи на обʼєкт придбання.

Як підтвердження платоспроможності можна надати:

За наявності власного бізнесу — документи, в яких йдеться про те, що ви є його власником. Зазвичай власники компаній мають резидентський статус, а це може полегшити процес оформлення іпотеки. Довідка з роботи з зазначенням окладу (для тих, хто працює в країні за наймом). Це може відбитися на величині ставки. Виписка з банківського рахунку про рух коштів або про депозити. Декларація про доходи. Довідка про сплату податкових зобовʼязань. Підтвердження оплати аліментів. Інші додаткові папери на розсуд банку.

Що стосується документів на обʼєкт купівлі-продажу, то тут знадобляться:

Попередній договір. Підтвердження прав власності для продавця. Виписка з кадастрового реєстру. Якщо купується споруджуваний будинок — дозвіл на будівництво.

Всі документи слід перевести на італійську мову і завірити нотаріально.

Відкриваємо рахунок в банку і підписуємо договір

Варіантів відкриття рахунку, щоб отримати кредит на житло в Італії, може бути два:

для резидентів — процедура виглядає стандартно, як для громадян країни. 3 документів необхідно предʼявити посвідку на проживання (ПНП), паспорт, Codice Fiscale;

для нерезидентів відкрити вийде тільки окремий вид рахунку: conto internazionale або conto estero. Його обслуговування коштує дорожче, валютою рахунку є та, яка діє в країні заявника. Тобто платити доведеться за конвертацію.

Якщо рішення банку виявиться позитивним, позичальника запросять в банк для підписання договору.

Скільки часу займає оформлення кредиту

Покупка нерухомості в Італії в кредит може зайняти деякий час. На розгляд запиту зазвичай йде 3−4 дні. Але практика показує, що іноді кредитору потрібно більше часу і рішення озвучується тільки через півтора-два місяці.

Залежить це від багатьох факторів: від статусу, в якому заявник проживає у країні, від рівня його доходів, від самого обʼєкта. Слід памʼятати, що банк піде назустріч, якщо буде впевнений стосовно походження доходів позичальника, задоволений його кредитною історією, інформацією щодо наявності внесків та майна.

Кредит на купівлю житла в Італії для іноземних громадян — послуга можлива, але не дуже вигідна. Найчастіше банки встановлюють для нерезидентів більш високі ставки та невигідні умови. Оформлення іпотеки супроводжується безліччю додаткових платежів, сума яких може досягати декількох тисяч євро.

Від 2017 року українцям у 95% випадків банки Італії відмовляють в іпотеці. Якщо у клієнта є офіційні доходи в Єврозоні, кредит нададуть. Активи тільки в Україні, нехай навіть і чималі, банки відмовляються враховувати як забезпечення позики.

Будинки в Італії за 1 євро: що це за проєкт

Будинки за 1 євро — успішний соціальний, нерухомий та містобудівний проєкт у Італії. Сума, яку ви платите за будинок у межах цього проєкту, символічна: це може бути 1 євро, 2 євро або трохи більше.

За таку ціну продають старі будинки, які не мають господарів. Спадкоємці ексвласників живуть у великих містах і не хочуть обтяжувати себе житлом, яке їм не треба. Тому нерідко так трапляється, що літні господарі на схилі років просто заповідають свій будинок муніципалітету. Або ж згодом від будинку офіційно відмовляються їхні спадкоємці.

Купівля житла новими господарями означає, що поки в будинку робитиметься ремонт, його новий власник купуватиме місцеві будматеріали, найматиме місцевих робітників, купуватиме продукти у місцевих магазинах і користуватиметься послугами місцевих служб побуту, тож владі муніципалітету вигідніше продати за 1 євро житло, аніж чекати роками продаж за більшою вартістю. А все це — зарплати для місцевих мешканців та податки до місцевого бюджету.

В яку ціну реально обійдеться купівля будинку за 1 євро?

Ремонт будинку коштуватиме в середньому від 20 до 50 тис. євро. Разом з цим ремонт і збереження історичного фасаду будинку є обов’язковою умовою під час купівлі.

Усе інше ж можна переробляти на власний розсуд. Юридичні послуги коштуватимуть близько 3 тис. євро, гарантійний збір — від 1 тис. до 10 тис. євро.

