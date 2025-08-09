Як отримати посвідку на проживання в Італії та Іспанії — Finance.ua

Як отримати посвідку на проживання в Італії та Іспанії Сьогодні 18:02 — Світ

Як отримати посвідку на проживання в Італії та Іспанії

Італія та Іспанія залишаються серед найпопулярніших країн для українців, які шукають можливості легально залишитися в Європі. Одним із ключових кроків для цього є отримання посвідки на проживання.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, які є підстави для отримання посвідки на проживання в цих країнах, з чого почати й на що звернути увагу.

Іспанія: від фінансової незалежності до «Золотої візи»

Іспанія, країна сонця та культури, також надала українцям тимчасовий захист (protección temporal), що дозволяє легально перебувати та працювати. Для тих, хто мріє про довгострокове життя на Піренейському півострові, існують цікаві альтернативні шляхи отримання посвідки на проживання.

Одним з привабливих варіантів є неприбуткова віза (Visa de Residencia no Lucrativa). Вона ідеально підходить для фінансово незалежних осіб, які мають достатній пасивний дохід або значні заощадження (орієнтовно від 30 тис. євро на рік на особу) і не планують працювати в Іспанії.

Для інвесторів існує програма «Золотої візи» (Golden Visa — Visa de Inversor), яка надає ПНП в обмін на значні інвестиції, наприклад, купівлю нерухомості вартістю від 500 тис. євро. Ця віза, на відміну від неприбуткової, дозволяє працювати. Працевлаштування також є можливим шляхом, але часто вимагає від роботодавця довести, що він не зміг знайти відповідного кандидата серед громадян ЄС.

Як отримати постійний дозвіл на проживання

Якщо ви прагнете закріпитися в Іспанії надовго, після певного періоду легального перебування українці можуть претендувати на дозвіл на постійне проживання (Residencia de Larga Duración).

Щоб його отримати, вам потрібно безперервно та легально проживати в Іспанії щонайменше п’ять років на підставі тимчасового дозволу.

Важливо пам’ятати, що період тимчасового захисту може бути зарахований, але це питання ще потребує уточнень з урахуванням подальших нормативних актів.

Окрім того, влада очікує на фінансову стабільність: ви маєте підтвердити наявність стабільного та достатнього доходу для утримання себе та своєї родини, а також забезпечити належне житло. Хоча для постійного дозволу не завжди потрібен мовний сертифікат, знання іспанської мови значно полегшить вашу інтеграцію.

Звісно, дотримання правопорядку — відсутність судимостей та дотримання іспанського законодавства — є обов’язковими умовами. І, нарешті, дуже важливо не мати заборгованостей перед податковою службою чи соціальним страхуванням.

Скільки чекати на постійний дозвіл

Тимчасовий захист: Надається одразу після реєстрації та діє до 2027 року.

Постійний дозвіл: Подати документи можна після 5 років легального перебування в країні на підставі тимчасової посвідки.

Відмовлятися від тимчасового захисту спеціально не потрібно, щоб подати документи на інший тип посвідки (наприклад, неприбуткову візу чи робочий дозвіл). Якщо ви отримаєте новий, більш стабільний дозвіл на проживання, ваш тимчасовий захист буде анульовано автоматично. Це дозволяє українцям плавно переходити до довгострокової легалізації в Іспанії, обираючи найбільш слушний для себе шлях.

Італія: «Декрет Про Квоти» та вибір місця проживання

Італія, країна мистецтва та кулінарії, також надала українцям тимчасовий захист (Permesso di Soggiorno per Protezione Temporanea). Однак, для тих, хто мріє про постійне життя в Італії, варто враховувати деякі особливості міграційного законодавства, зокрема, систему квот на працевлаштування.

Отримання посвідки на проживання на підставі працевлаштування (Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato) в Італії часто залежить від «Декрету Про Квоти» (Decreto Flussi). Це означає, що уряд щорічно встановлює ліміти на кількість дозволів на роботу для іноземців, що може ускладнити процес. Однак, існують інші шляхи. Один із них — Permesso di Soggiorno per Residenza Elettiva — посвідка для фінансово незалежних осіб. Вона ідеально підходить для тих, хто має стабільний пасивний дохід (пенсії, оренда, дивіденди) і не планує працювати в Італії, демонструючи разом із цим значні фінансові ресурси та наявність житла.

Як отримати довгостроковий дозвіл на проживання

Якщо ви прагнете закріпитися в Італії надовго, після певного періоду легального перебування, українці можуть претендувати на дозвіл на довгострокове перебування в ЄС (Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di lungo periodo). Щоб його отримати, вам потрібно безперервно та легально проживати в Італії щонайменше п’ять років на підставі тимчасового дозволу на проживання. Ключовою вимогою є фінансова стабільність: ви повинні мати стабільний та достатній дохід, що перевищує мінімальний рівень, встановлений для звільнення від участі у соціальній допомозі, а також забезпечити належне житло.

Окрім того, обов’язковим є володіння італійською мовою на рівні A2 або вище, що підтверджується сертифікатом або проходженням тесту. Звісно, дотримання правопорядку — відсутність судимостей та дотримання італійського законодавства — є ключовими умовами. І, як базова вимога, необхідно мати медичне страхування.

Скільки чекати на довгостроковий дозвіл

Тимчасовий захист: Надається одразу після реєстрації та діє до 2027 року.

Довгострокове перебування: Подати документи можна після 5 років легального перебування в країні на підставі тимчасової посвідки.

Відмовлятися від тимчасового захисту спеціально не потрібно, щоб подати документи на інший тип посвідки (наприклад, робочий дозвіл або для фінансово незалежних осіб).

Якщо ви отримаєте новий, більш стабільний дозвіл на проживання, ваш тимчасовий захист буде анульовано автоматично. Це дозволяє українцям плавно переходити до довгострокової легалізації в Італії, обираючи шлях, що найкраще відповідає їхній ситуації.

