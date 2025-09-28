Рейтинг міст з найдорожчою орендною платою у світі (інфографіка) Сьогодні 12:01 — Нерухомість

За останні кілька років вартість оренди різко зросла у великих містах світу через міграцію віддалених працівників та обмежену пропозицію житла на ринку.

Visual Capitalist розповідає , у яких містах світу найдорожча оренда та як змінилися ціни з 2020 року.

Лідери рейтингу

У 2025 році найдорожче орендувати житло у Нью-Йорку. Середня ціна однокімнатної квартири в центрі міста становить $4 143 на місяць, що на 22% більше, ніж пʼять років тому.

«Навіть з огляду на масовий відтік працівників під час пандемії, ціни залишаються високими, враховуючи високий попит, насичену культурну діяльність та позицію Великого Яблука як світового епіцентру фінансів», — зазначають аналітики.

На другому місці — Бостон із середньою орендною платою в $3 394 на місяць, що на 25% перевищує показник п’ятирічної давності.

Високі витрати на землю та будівельні матеріали ускладнюють зведення нового житла, що обмежує його пропозицію та провокує зростання цін.

Замикає трійку лідерів Сан-Франциско з ціною $3 332, хоча вартість оренди зросла лише на 1% з 2020 року.

На четвертій сходинці — Сінгапур, який очолює рейтинг найдорожчих міст для оренди в Азії. Ціни тут зросли на 55% і тепер сягають $3 167 на місяць, що є найвищим темпом зростання серед усіх міст рейтингу.

Пʼяту позицію займає Лондон — найдорожче європейське місто за орендною платою, де ціни підскочили на 39% з 2020 року і зараз становлять $2 985.

В Дубаї оренда також зросла на 54%, до $2 401, що робить місто найдорожчим на Близькому Сході та восьмим у світі за вартістю житла.

ТОП-20 міст світу з найдорожчою орендою житла:

Нью-Йорк (США) — $4 143 (+22%) Бостон (США) — $3 394 (+25%) Сан-Франциско (США) — $3 332 (+1%) Сінгапур (Сінгапур) — $3167 (+55%) Лондон (Велика Британія) — $2 985 (+39%) Цюрих (Швейцарія) — $2 720 (+35%) Лос-Анджелес (США) — $2 613 (+17%) Дубай (ОАЕ) — $2 401 (+54%) Дублін (Ірландія) — $2 378 (+26%) Амстердам (Нідерланди) — $2 358 (+32%) Чикаго (США) — $2 344 (+25%) Женева (Швейцарія) — $2 330 (+20%) Гонконг (Гонконг) — $2 202 (−3%) Сідней (Австралія) — $2 164 (+23%) Люксембург (Люксембург) — $2 086 (+23%) Копенгаген (Данія) — $2 021 (+32%) Ванкувер (Канада) — $1 994 (+34%) Торонто (Канада) — $1 807 (+14%) Мюнхен (Німеччина) — $1 759 (+23%) Осло (Норвегія) — $1 689 (+28%)

Нагадаємо, за даними ЛУН, майже у всіх регіонах України зростає частка середньої зарплати, яку витрачають на житло. Найшвидше індекс оренди збільшився у Одесі та Тернополі — на 16% і 14% за пів року відповідно.

Найбільший відсоток середньої зарплати йде на оренду 1-кімнатної квартири в Ужгороді — 84%.

Слідом йдуть Луцьк та Івано-Франківськ, де на оренду витрачається 73% та 72% щомісячного місцевого заробітку відповідно.

