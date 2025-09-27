Який відсоток зарплати українці витрачають на оренду однокімнатного житла (інфографіка)
Майже у всіх регіонах України зростає частка середньої зарплати, яку витрачають на житло. Найшвидше індекс оренди збільшився у Одесі та Тернополі — на 16% і 14% за пів року відповідно.
Про це свідчить дослідження «ЛУН».
В яких містах оренда «з'їсть» майже весь заробіток
Найбільший відсоток середньої зарплати йде на оренду 1-кімнатної квартири в Ужгороді — 84%.
Слідом йдуть Луцьк та Івано-Франківськ, де на оренду витрачається 73% та 72% щомісячного місцевого заробітку відповідно.
Порівняти і взяти кредит
На четвертій сходинці — Львів, в якому бюджет на оренду 1-кімнатної з’їдає 70% щомісячного заробітку.
На пʼятому місці — Київ. За пів року індекс доступності оренди в столиці погіршився на 7% та досяг 67%.
Де орендувати житло найдешевше
Найнижче співвідношення вартості оренди до зарплати спостерігається у східних та деяких південних регіонах країни.
Харків — абсолютний лідер за доступністю: на житло йде лише 18% зарплати.
Менше третини заробітку витрачають на оренду в Запоріжжі (27%) та Миколаєві (31%).
Водночас аналітики зазначають, за даними Держстату, на оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні витрачається до 30% заробітку, а в Києві — лише 24%.
Найменше — у прифронтових регіонах:
- Херсонській обл. — 13,8%;
- Запорізькій обл. — 15,1%;
- Миколаївській обл. — 16,7%;
- Харківській обл. — 18%.
Найбільше — у Закарпатській (53,6%), Чернівецькій (46,8%), Львівській (45,6%), Рівненській та Хмельницькій (45,2%), а також в Івано-Франківській (40,8%) областях.
Аналітики зазначають: настільки велика розбіжність виникає через принципово різні методи та джерела збору даних.
ЛУН аналізує ціни нових оголошень та зарплати з work.ua в обласних центрах, тоді як Держстат враховує старі «легальні» договори, офіційні зарплати та дані по всій області.
Нагадаємо, до другого читання готується законопроєкт № 12377, який передбачає запровадження більш прозорих правил на ринку оренди житла.
Зокрема, пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.
Реєстрацію можна буде здійснити через ЦНАП або нотаріуса. Вартість процедури оцінюють приблизно у 3 тисячі гривень.
