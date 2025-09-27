0 800 307 555
Який відсоток зарплати українці витрачають на оренду однокімнатного житла (інфографіка)

Який відсоток зарплати українці витрачають на оренду однокімнатного житла (інфографіка)
Який відсоток зарплати українці витрачають на оренду однокімнатного житла (інфографіка)
Майже у всіх регіонах України зростає частка середньої зарплати, яку витрачають на житло. Найшвидше індекс оренди збільшився у Одесі та Тернополі — на 16% і 14% за пів року відповідно.
Про це свідчить дослідження «ЛУН».

В яких містах оренда «з'їсть» майже весь заробіток

Найбільший відсоток середньої зарплати йде на оренду 1-кімнатної квартири в Ужгороді — 84%.
Слідом йдуть Луцьк та Івано-Франківськ, де на оренду витрачається 73% та 72% щомісячного місцевого заробітку відповідно.

На четвертій сходинці — Львів, в якому бюджет на оренду 1-кімнатної з’їдає 70% щомісячного заробітку.
На пʼятому місці — Київ. За пів року індекс доступності оренди в столиці погіршився на 7% та досяг 67%.
Який відсоток зарплати українці витрачають на оренду однокімнатного житла (інфографіка)

Де орендувати житло найдешевше

Найнижче співвідношення вартості оренди до зарплати спостерігається у східних та деяких південних регіонах країни.
Харків — абсолютний лідер за доступністю: на житло йде лише 18% зарплати.
Менше третини заробітку витрачають на оренду в Запоріжжі (27%) та Миколаєві (31%).
Водночас аналітики зазначають, за даними Держстату, на оренду 1-кімнатної квартири загалом по Україні витрачається до 30% заробітку, а в Києві — лише 24%.
Найменше — у прифронтових регіонах:
  • Херсонській обл. — 13,8%;
  • Запорізькій обл. — 15,1%;
  • Миколаївській обл. — 16,7%;
  • Харківській обл. — 18%.
Найбільше — у Закарпатській (53,6%), Чернівецькій (46,8%), Львівській (45,6%), Рівненській та Хмельницькій (45,2%), а також в Івано-Франківській (40,8%) областях.
Аналітики зазначають: настільки велика розбіжність виникає через принципово різні методи та джерела збору даних.
ЛУН аналізує ціни нових оголошень та зарплати з work.ua в обласних центрах, тоді як Держстат враховує старі «легальні» договори, офіційні зарплати та дані по всій області.
Нагадаємо, до другого читання готується законопроєкт № 12377, який передбачає запровадження більш прозорих правил на ринку оренди житла.
Зокрема, пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.
Реєстрацію можна буде здійснити через ЦНАП або нотаріуса. Вартість процедури оцінюють приблизно у 3 тисячі гривень.
Нерухомість
Payment systems