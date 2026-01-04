0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли дача вважається житловим будинком

Нерухомість
63
Коли дача вважається житловим будинком
Коли дача вважається житловим будинком
Щоб дачний або садовий будинок отримав статус житлового, він має відповідати Державним будівельним нормам. Йдеться не про формальності, а про безпеку та можливість комфортно жити взимку.
Читайте також
Зокрема, будинок повинен:
  • мати капітальний фундамент і належну висоту приміщень;
  • бути забезпеченим опаленням, електрикою, водопостачанням і каналізацією для цілорічного користування;
  • бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав як житловий будинок.
Без цього зимове перебування вважатиметься тимчасовим — без права на прописку чи соціальні пільги.
Читайте також
Чому постійне проживання на дачі може бути ризикованим?
Більшість старих дач зводилися як сезонні будівлі. Вони часто не мають належного утеплення, а інженерні системи не розраховані на сильні морози.
Замерзлі труби, перевантажені електромережі або небезпечне пічне опалення створюють реальні загрози для життя і здоров’я. Саме тому держава прив’язує можливість постійної реєстрації до технічного стану будинку.
Перед тим як залишатися на дачі взимку, варто заздалегідь оцінити готовність будинку до холодів. Насамперед зверніть увагу на:
  • стабільну роботу системи опалення та наявність резервного джерела тепла;
  • захист водопостачання і труб від промерзання;
  • автономність електроживлення з урахуванням можливих відключень;
  • фізичну безпеку будинку в малолюдних дачних масивах.
Такий підхід допоможе уникнути проблем і зробить зимове перебування на дачі максимально безпечним.
Читайте також
Чи треба інформувати ДПС про продаж чи купівлю житла?
Державні реєстратори передають до податкової дані про купівлю та продаж житла протягом 15 днів після завершення кварталу для правильного нарахування податку. Податкова також автоматично отримує інформацію про реєстрацію місця проживання та недійсні паспорти вже наступного робочого дня. Якщо офіційні дані про нерухомість ще не надійшли, податок можуть тимчасово нараховувати на підставі документів, поданих власником.
Фізичні особи не зобов’язані самостійно повідомляти податкову про продаж чи відчуження нерухомості. У разі розбіжностей у даних власник має право подати заяву та провести звірку інформації.
За матеріалами:
Телеканал 24
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems