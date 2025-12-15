Продаж земельної ділянки — що врахувати перед угодою Сьогодні 21:04 — Нерухомість

Продаж земельної ділянки — що врахувати перед угодою

Щоб продати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), потрібно підготовати саму ділянку та необхідний пакет документів.

Із посиланням на земельного юриста АО «Бачинський та партнери» розповідаємо, до чого варто бути готовим під час продажу земельної ділянки.

Перш за все юристи наголошують: для земель сільськогосподарського призначення діє певне обмеження щодо відчуження — продавати їх дозволено лише громадянам України, територіальним громадам або державі.

Що потрібно знати перед продажем земельної ділянки

Перед укладенням угоди купівлі-продажу власнику варто перевірити юридичну «чистоту» земельної ділянки, а саме відсутність:

арештів,

іпотек,

судових спорів,

обмежень у використанні.

Відповідно до статті 132 Земельного кодексу України, предметом продажу може бути лише земельна ділянка, право власності на яку належним чином зареєстровано у Державному реєстрі.

Важливо також перевірити цільове призначення землі, адже продаж сільськогосподарських ділянок має обмеження для іноземців та юридичних осіб.

Документи, необхідні для продажу земельної ділянки

Для окремих договорів, за якими здійснюється продаж земельних ділянок, законодавством можуть встановлюватися необхідні документи.

Приблизний перелік таких документів:

Договір купівлі-продажу означеної земельної ділянки;

Державний акт про право власності на землю (свідоцтво, витяг);

Витяг із Державного земельного кадастру;

Довідка, видана відповідною сільською радою про те, що ділянка не є паєм;

Дані про грошову оцінку земельної ділянки (з рецензією);

Для фізичних осіб: паспорт громадянина, ідентифікаційний номер (ІПН), свідоцтво про одруження (якщо власник одружений), письмова згода другого з подружжя (із засвідченням нотаріуса);

Для юридичних осіб: виписка, витяг із Реєстру, протокол загальних зборів учасників про рішення щодо правочину (згідно статуту), протокол з даними про обрання на посаду директора, паспорт, ідентифікаційний код директора;

Заява від особи, що отримує право власності, про державну реєстрацію свого права;

Квитанція про сплату держмита;

Документ про сплату послуг надання витягу із Реєстру.

Покрокова інструкція з продажу земельної ділянки

Продаж земельної ділянки в Україні має чітку правову процедуру, що регулюється Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України та Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно».

Першим кроком є перевірка документів, які підтверджують право власності, — це державний акт або витяг з Державного реєстру речових прав. Другим кроком власник отримує витяг з Державного земельного кадастру, у якому зазначено кадастровий номер ділянки, її площу, межі та цільове призначення. Третім етапом є проведення нормативно-грошової або експертної оцінки землі відповідно до Закону України «Про оцінку земель» — цей документ використовується для визначення реальної ринкової вартості об’єкта та розрахунку податків. Далі сторони укладають попередній договір, у якому визначають вартість, строк оплати та умови передачі ділянки. Наступним кроком є нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, під час якого нотаріус перевіряє законність документів і відсутність обтяжень.

Після підписання договору покупець реєструє право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через нотаріуса або Центр надання адміністративних послуг.

Які податки сплачуються при продажі землі

Продаж земельної ділянки супроводжується сплатою низки податків і зборів, визначених Податковим кодексом України. Основним є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), розмір якого становить 5% від вартості продажу відповідно до статті 172 Податкового кодексу. Також утримується військовий збір у розмірі 1,5% від суми угоди.

Якщо земельна ділянка була у власності менше трьох років або є другою чи наступною для продажу протягом року, податки сплачуються у повному обсязі.

У випадку, коли продавець володів ділянкою понад три роки і вона є єдиним об’єктом продажу у звітному році, операція може бути звільнена від сплати ПДФО згідно з пунктом 172.1 Податкового кодексу.

Крім того, продавець оплачує послуги нотаріуса, адміністративний збір за державну реєстрацію прав власності та, за необхідності, послуги оцінювача.

