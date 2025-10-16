Схеми з «юристами земельних відносин»: про що йдеться Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Схеми з «юристами земельних відносин»: про що йдеться

Ринок купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні було відкрито ще понад 4 роки тому (і навіть практично два роки тому було суттєво збільшено ліміти володіння однією особою), зростає кількість випадків різного роду шахрайств довкола цього ринку.

Фіксуються такі випадки використання підроблених документів, фіктивного спадкування та маніпуляцій у держреєстрах.

Наприклад

У Харкові одна особа видавала себе за «юриста з земельних відносин» і за обіцянки надати сім земельних ділянок у власність, запросила понад 50 тис. доларів.

«Але юридичного статусу не мала, і земля в результаті не була передана. Цей випадок ілюструє, як пересічні громадяни стають жертвами шахрайства, коли довіряють псевдофахівцям. Також на Житомирщині викрили схему, у межах якої 75 земельних ділянок громади намагались переоформити на підставних осіб. Зловмисники подавали технічну документацію з неправдивими відомостями (наче вже є побудовані будинки), використовуючи „кишенькових“ нотаріусів, щоб змінити реєстри. Арешт ділянок наклали після викриття схеми», — додає він.

Фахівці зазначають, хоча й контроль над реєстраційними діями посилився, перевірки нотаріусів також мають місце, але такі «сіроші» ще не зникли, особливо там, де документація слабка або історія володіння заплутана.

