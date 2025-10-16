0 800 307 555
Схеми з «юристами земельних відносин»: про що йдеться

Ринок купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні було відкрито ще понад 4 роки тому (і навіть практично два роки тому було суттєво збільшено ліміти володіння однією особою), зростає кількість випадків різного роду шахрайств довкола цього ринку.
Про це йдеться в нашій статті Шахрайські схеми на ринку купівлі-продажу сільгоспземель фізособами.

Схеми з «юристами земельних відносин»

Фіксуються такі випадки використання підроблених документів, фіктивного спадкування та маніпуляцій у держреєстрах.
Наприклад
У Харкові одна особа видавала себе за «юриста з земельних відносин» і за обіцянки надати сім земельних ділянок у власність, запросила понад 50 тис. доларів.
«Але юридичного статусу не мала, і земля в результаті не була передана. Цей випадок ілюструє, як пересічні громадяни стають жертвами шахрайства, коли довіряють псевдофахівцям. Також на Житомирщині викрили схему, у межах якої 75 земельних ділянок громади намагались переоформити на підставних осіб. Зловмисники подавали технічну документацію з неправдивими відомостями (наче вже є побудовані будинки), використовуючи „кишенькових“ нотаріусів, щоб змінити реєстри. Арешт ділянок наклали після викриття схеми», — додає він.
Фахівці зазначають, хоча й контроль над реєстраційними діями посилився, перевірки нотаріусів також мають місце, але такі «сіроші» ще не зникли, особливо там, де документація слабка або історія володіння заплутана.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
