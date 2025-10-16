0 800 307 555
Якій категорії населення найважче знайти роботу

Особисті фінанси
Серед 55 тисяч роботодавців, де працюють понад 4 млн людей, труднощі з пошуком роботи виникають у внутрішньо переміщених людей. Це пояснюється частою зміною місця проживання і низькою мотивацією.
Про це розказала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв"ю РБК-Україна.
Також важко знайти роботу ветеранам через відсутність необхідної профкваліфікації та необхідністю адаптації, у людей з інвалідністю — через потребу в особливих умовах праці, а у людей віком 60+ - через низьку мотивацію до опанування сучасних технологій.
Людині старшого віку складніше працевлаштуватися. Хоча опитування показало, що роботодавці готові забезпечувати їх робочими місцями. І більше того, зараз понад 13% працівників серед усіх працюючих в Україні, або понад 550 тисяч — це люди віком 60+.
«Вакансії для людей пенсійного віку є, просто треба правильно комунікувати з людьми, щоб виявити їхні здібності. З початку року ми працевлаштували 18 тисяч людей у віці 60+. Найбільше — у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині», — сказала Жовтяк.
Зі слів Жовтяк, загалом по структурі отримувачів послуг молодь становить 25% від усіх шукачів роботи. З початку року майже 130 тисяч людей віком до 35 років.
Люди 35−55 років становлять до 30%, а старше 55-ти — 18%. Найпростіше знайти роботу висококваліфікованим працівникам із відповідною зарплатою. Але їх якраз і дефіцит.

Довідка Finance.ua:

  • У вересні українські підприємства все частіше скаржилися на труднощ із пошуком працівників — як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Паралельно зберігаються інші ключові проблеми, які впливають на розвиток бізнесу: від перебоїв з електроенергією до розриву ланцюжків постачання.
  • Трійка основних проблем у вересні 2025 року залишилася незмінною:
  • брак робочої сили — 60%;
  • зростання цін на сировину та товари — 55%;
  • небезпечно працювати — 51%.
  • Серед інших проблем, які виокремлюють підприємці: зменшення попиту (25%), складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів по Україні (18%) та розрив ланцюжків постачання (17%).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
Гроші
