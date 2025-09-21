Робота в офісі: чому це знову модно Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Робота в офісі: чому це знову модно

Тренд на романтизацію роботи з 9 до 17 уперше став помітним у США та Великій Британії — саме там у TikTok почали з’являтися відео з тегами #CorpCore та #OfficeSiren. Поступово мода поширилася на інші країни Європи, а також на Азію, пише work.ua

В Україні тренд з’явився пізніше, але отримав інший зміст: тут він більше про прагнення до нормальності та стабільності під час війни, ніж про красиве офісне вбрання.

Це місце, де можна зібратися, відчути ритм життя й хоч трохи відмежуватися від постійної напруги.

Щодо того, наскільки довго протримається тренд, є думки, що це все скоріше схоже на «медовий місяць» з офісом. Згодом робота перестане бути гламурною, а більшого значення набуватимуть такі речі, як автономія.

Хоча поки молоде покоління до цього дійде, все ж таки отримає такі здорові звички, як:

дисципліна через чіткий графік;

створення ритуалів, які підтримують продуктивність;

уміння працювати в команді.

Чому покоління зумерів захоплюється роботою в офісі

Багато хто скаже, що це все черговий швидкоплинний тренд у соцмережах. Але подібні явища рідко виникають випадково — зазвичай вони є відповіддю на реальні виклики, з якими зараз стикаються люди.

work.ua наводить кілька причин, що вплинули на появу саме цього тренду:

Ізоляція під час і після пандемії сильно вдарила саме по молодих людях, які завершували навчання онлайн і часто починали свою кар’єру з віддаленої роботи. Вони ще не пройшли класичний шлях адаптації до робочого середовища. До того ж упродовж «епідемії самотності» фізична близькість до колег спрощує комунікацію, пришвидшує обмін досвідом і допомагає будувати соціальні зв’язки, яких так бракувало під час дистанційки. Останніми роками у світі помітний тренд на ностальгію за «нецифровим» життям: люди повертаються до плівкових фотоапаратів, паперових планерів та книжок замість електронних. Це прагнення до приземленості й відчуття «тут і зараз» напряму перегукується з роботою в офісі. Адже саме офіс із його конкретним місцем, живим спілкуванням і ритуалами дає відчуття матеріальності та стабільності у світі, де майже все переходить у цифровий формат. Для молоді став дуже привабливим структурований графік дня, коли є чіткі робочі години, вихідні й державні свята. Так легше розділити професійне й особисте життя, що додає відчуття стабільності та контролю. Ціни на нерухомість стрімко зросли, і молодим людям доводиться винаймати житло меншого розміру, яке часто треба ділити з друзями, щоб зекономити на оренді. У таких умовах домашній офіс — це радше стіл біля ліжка. Водночас реальний офіс дає людям простір й можливість оформити робоче місце «під себе».

