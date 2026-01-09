Стартувала кампанія декларування доходів: що потрібно знати Сьогодні 16:10 — Особисті фінанси

Стартувала кампанія декларування доходів: що потрібно знати

З 1 січня 2026 року в Україні розпочалася деклараційна кампанія, під час якої громадяни мають задекларувати доходи, отримані протягом 2025 року.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Хто зобов’язаний подавати декларацію

Податкову декларацію обов’язково подають фізичні особи, які у 2025 році отримували:

доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);



іноземні доходи;



доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);



доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);



інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.



Також декларацію подають:

іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України — вони декларують як доходи з України, так і іноземні;

громадяни-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання — не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.



Кому декларацію подавати не потрібно

Вважається, що обов’язок із подання декларації виконано, якщо громадянин отримував:

доходи, які не включаються до оподатковуваного доходу відповідно до Кодексу;

доходи виключно від податкових агентів (наприклад, заробітну плату);



доходи від продажу, обміну, дарування майна, що не оподатковуються або оподатковуються за нульовою ставкою;



спадщину, яка оподатковується за нульовою ставкою або з якої податок уже сплачено.



Інші випадки, коли декларація не подається, також прямо визначені Податковим кодексом України.

Строки подання декларації

Для більшості фізичних осіб граничний строк подання декларації — до 1 травня 2026 року.

Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України та є єдиною для всіх громадян.

Податкова знижка

Громадяни мають право добровільно подати декларацію, щоб скористатися податковою знижкою (наприклад, за витратами на навчання, страхування, іпотеку тощо):

декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно;

разом із декларацією подаються копії документів, що підтверджують понесені витрати.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.