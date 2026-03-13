Пенсійну картку заблокували через борги: як її розморозити

Все більше українців повідомляють про випадки, коли їхні пенсійні картки виявляються заблокованими через борги.
Найчастіше це відбувається після відкриття виконавчого провадження — коли людина має несплачені штрафи, кредити або заборгованість за комунальні послуги. У таких ситуаціях банки зобов’язані виконати постанову виконавця та обмежити доступ до рахунку, пише fbc.biz.ua.
Юристи наголошують, що повністю арештовувати пенсію заборонено, адже це соціальна виплата, на яку не можна накладати стягнення в повному обсязі.
Проте блокування може статися, якщо банк не може відокремити пенсійні надходження від інших коштів або якщо рахунок не позначений як соціальний.
Щоб розблокувати картку, пенсіонеру потрібно звернутися до виконавця, який наклав арешт, і надати документи, що підтверджують: рахунок використовується виключно для отримання пенсії. Після цього виконавець має видати постанову про зняття арешту, яку банк зобов’язаний виконати.
Фахівці радять відкривати окремий рахунок саме для пенсійних виплат — це значно зменшує ризик блокування та спрощує процедуру розморозки у разі помилки. Також рекомендують регулярно перевіряти інформацію про можливі борги, щоб уникнути непередбачених арештів.
Нагадаємо, на початку березня 2026 року в Україні відбулася щорічна індексація пенсій.
У Пенсійному фонді нагадали, що індексація пенсій проводиться щороку з 1 березня. Під час перерахунку враховується зростання середньої заробітної плати в країні, з якої сплачувалися страхові внески. Саме цей показник впливає на розмір пенсійних виплат.
Розмір і порядок підвищення визначає Кабінет Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду.
«25 лютого 2026 року уряд ухвалив постанову № 236, яка регулює індексацію пенсій та страхових виплат з 1 березня 2026 року. Згідно з нею, середня зарплата, яка враховується для обчислення пенсії, збільшується на коефіцієнт 1,121», — повідомили у Пенсійному фонді.
За матеріалами:
Finance.ua
