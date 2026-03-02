Пенсії по інвалідності для I, II та III групи: що зміниться Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Пенсії по інвалідності для I, II та III групи: що зміниться

З 1 березня 2026 року в Україні проводиться щорічна індексація пенсій. Перерахунок здійснюється автоматично органами Пенсійного фонду України та спрямований на часткову компенсацію інфляції і зростання середньої заробітної плати за попередній рік.

Кабінет міністрів України офіційно затвердив коефіцієнт індексації на 2026 рік у розмірі 12,1%. Саме на цей відсоток буде підвищено більшість страхових пенсій. Показник визначено відповідно до законодавчої формули: 50% рівня інфляції за попередній рік + 50% зростання середньої заробітної плати за три попередні роки.

Читайте також Які пенсії отримують чоловіки та жінки в ЄС

Адвокат Ірина Боса в коментарі УНІАН пояснила, якою буде пенсія по інвалідності в Україні з 1 березня.

Індексація з 1 березня 2026 року поширюється на:

пенсії за віком;

пенсії по інвалідності;

пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

інші страхові пенсії, які призначені за Законом № 1058-IV.

Перерахунок при цьому здійснюється автоматично без звернення пенсіонера до органів Пенсійного фонду України. Тобто, якщо виплати підпадають під одну з перерахованих категорий, то розмір пенсії по інвалідності 3 групи в Україні, а також другої на третьої може змінитися у більшу сторону.

При цьому, за словами адвоката, індексація не застосовується або застосовується з особливостями у таких випадках:

пенсію призначено або перераховано протягом останніх 12 місяців до 1 березня;

виплата не є страховою пенсією (йдеться про окремі види соціальної допомоги);

пенсія призначена за спеціальними законами з власним порядком перерахунку;

особа отримує мінімальну гарантовану виплату, і після індексації її розмір не перевищує встановленого мінімуму.

«Також не всі надбавки та доплати індексуються одночасно, частина з них має фіксований розмір і переглядається окремими рішеннями Кабінету міністрів України», — сказала Боса.

Таким чином, з 1 березня 2026 року більшість страхових пенсій буде підвищено на 12,1%. Для цивільних осіб пенсія по інвалідності становитиме 100%, 90% або 50% від вже проіндексованої пенсії за віком, для військових — до 100%, 80% або 60% від грошового забезпечення. Ключовим питанням для громадян залишається правильність страхового стажу, офіційність заробітку та актуальність даних у Пенсійному фонді, адже саме ці показники безпосередньо впливають на розмір виплати після індексації.

Виплати по інвалідності для цивільних осіб

За словами Босої, індексація не змінює порядок призначення такого типу соціальних виплат — змінюється лише фактичний розмір пенсії по інвалідності 3 групи, другої та третьої.

Щодо пенсій по інвалідності для цивільних осіб: порядок їх визначення передбачений статтею 30 Закону № 1058-IV. Розмір виплати становить:

пенсія по інвалідності 1 група — 100% від пенсії за віком;

пенсія по інвалідності 2 група — 90% від пенсії за віком;

пенсія по інвалідності 3 група — 50% від пенсії за віком.

«Пенсія за віком, — каже експерт, — обчислюється з урахуванням страхового стажу та коефіцієнта заробітної плати».

Адвокат наводить приклад: якщо пенсія за віком становила 6 000 грн, після індексації на 12,1% вона зросте до 6 726 грн. У такому випадку для людей з інвалідністю вона складе:

I група — 6 726 грн;

II група — 6 053 грн;

III група — 3 363 грн.

Якщо пенсія за віком становила 10 000 грн, після індексації, вона складатиме:

I група — 11 210 грн;

II група — 10 089 грн;

III група — 5 605 грн.

«Таким чином, фактичний розмір виплати є індивідуальним і залежить від страхового стажу та офіційного заробітку», — зазначила Боса.

Адвокат зауважила, що в Україні також діє гарантія мінімального розміру пенсії.

«Мінімальна пенсія по інвалідності в Україні для осіб, які втратили працездатність, встановлена на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо обчислений розмір є нижчим, то здійснюється доплата до гарантованого мінімуму. Саме тому частина пенсіонерів може не відчути реального зростання, якщо вони отримують мінімальну виплату», — додала юристка.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.