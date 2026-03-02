Як примусово стягнути аліменти — покрокова інструкція Сьогодні 19:32 — Особисті фінанси

Жінка подає заяву на примусове стягнення аліментів

Своєчасна виплата аліментів — це гарантія того, що дитина отримує належне утримання. Якщо один із батьків ігнорує рішення суду і не платить добровільно, закон дозволяє стягнути кошти примусово — через виконавчу службу або приватного виконавця. У Мін’юсті пояснили, які документи потрібні для цього, як їх подати та куди звертатися.

Які документи необхідні

Щоб розпочати примусове стягнення, потрібні дві речі:

Виконавчий документ. Заява про примусове виконання рішення.

Читайте також Як перевірити, чи витрачаються аліменти на дитину

Виконавчим документом може бути:

виконавчий лист, виданий судом;

судовий наказ;

виконавчий напис нотаріуса (якщо між батьками був нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів).

Документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі з кваліфікованим електронним підписом.

Що потрібно вказати у заяві

У заяві слід зазначити основну інформацію про себе і боржника:

дані виконавчого документа (назва, дата видачі);

ПІБ, дату народження та адресу стягувача;

реєстраційний номер облікової картки платника податків стягувача;

номер телефону стягувача;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі — УНЗР) стягувача — фізичної особи (за наявності);

реквізити рахунку, куди перераховувати аліменти;

інформацію про те, чи сплачував боржник частину коштів.

«У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (УНЗР, рахунок/електронний гаманець боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо)», — зазначають у Мін’юсті.

Читайте також Чи оподатковуються аліменти військовим збором — відповідь ДПС

Як подати документи

Є два варіанти:

паперовий формат: документи можна подати особисто або надіслати поштою до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця;

документи можна подати особисто або надіслати поштою до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця; електронний формат: електронний виконавчий документ подається через відповідні електронні системи, зокрема «Електронний суд» або «Електронний кабінет». Заява також подається онлайн та підписується електронним підписом.

Важливо: один і той самий виконавчий документ не можна одночасно подавати у паперовій та електронній формі або до кількох виконавців одразу.

Куди звертатися

Примусовим виконанням рішень займаються:

органи державної виконавчої служби;

приватні виконавці (у передбачених законом випадках).

Документи подаються за місцем проживання боржника, місцем його роботи або місцезнаходженням його майна.

Далі виконавець має винести постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.