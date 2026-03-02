В Україні запускають програму зайнятості для людей 50+ Сьогодні 11:33 — Особисті фінанси

Фахівці віком понад 50 років часто залишаються поза процесом найму

Міністерство економіки розробило програму «Досвід має значення» підтримки людей 50+ на ринку праці.

Про це сказано в повідомленні Мінекономіки.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький представив проєкт «Досвід має значення».

«Безбар'єрний ринок праці — це коли вік не є обмеженням для людини, яка має знання, досвід і мотивацію працювати. Сьогодні українська економіка потребує кадрів, і ми маємо використовувати весь наявний людський потенціал. Саме тому наше завдання зробити дорослий найм новою нормальною практикою для українського бізнесу», — зазначив Висоцький.

Пілотний проєкт для працівників 50+

Програма передбачає:

підтримку людей старшого віку на ринку праці;

адаптацію робочих місць для осіб з інвалідністю;

впровадження гнучких графіків роботи;

розширення компенсацій роботодавцям;

застосування європейських підходів до зайнятості людей старшого віку.

За словами Висоцького, український ринок праці одночасно стикається з дефіцитом кадрів і віковим дисбалансом, тоді як фахівці віком понад 50 років часто залишаються поза процесом найму через стереотипи та відсутність адаптованих моделей працевлаштування. Водночас ця аудиторія має значний професійний досвід, мотивацію та готовність працювати.

Програма покликана сформувати культуру дорослого найму. Вона передбачає комплексну підготовку кандидатів 50+ до працевлаштування: навчальні тренінги, допомогу з підготовкою резюме, підготовку до співбесід, проведення швидких зустрічей із роботодавцями, а також короткострокове стажування тривалістю до 10 днів.

Пілотна реалізація запланована на 2026 рік із подальшим масштабуванням на національному рівні. Очікується формування пулу роботодавців, які протестують нову модель дорослого найму, а також створення ефективних HR-інструментів швидкого підбору кадрів.

Серед цільових показників пілоту — залучення до 500 роботодавців, забезпечення щонайменше 1 300 працевлаштувань і широке інформаційне охоплення теми дорослого найму.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів із реалізації Стратегії у 2026−2028 роках. Документ передбачає реалізацію державної політики зайнятості на основі аналізу даних, використання сучасних цифрових інструментів ринку праці та діяльності ефективних державних інституцій.

НБУ також повідомляв , що в Україні зберігається дефіцит працівників на ринку праці на тлі міграції населення та мобілізації. Водночас ситуація з нестачею кадрів дещо покращилася порівняно з минулим роком. Цьому сприяло активніше залучення до роботи ветеранів, жінок, молоді та людей пенсійного віку.

