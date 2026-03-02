Українці почали відкривати перші рахунки для «нових» дитячих виплат Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

Українці почали відкривати рахунки для отримання виплат у межах програми «єЯсла»

Ощадбанк уже відкрив перші спеціальні рахунки для виплати допомоги по догляду за дитиною до одного року та в межах програми «єЯсла».

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Там заявили, що Мінсоцполітики продовжує цифровізацію та спрощення соціальних послуг. Головна мета — зробити процес отримання «дитячих» виплат максимально зрозумілим та доступним для кожної родини.

5 кроків до отримання допомоги

Процес оформлення виплат складається з кількох простих етапів:

Подання заяви. Необхідно подати письмову заяву на призначення виплати у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ), ЦНАПі або в органах територіальної громади. Перелік необхідних документів можна знайти на вебпорталі ПФУ. Передача даних. Після опрацювання заяви ПФУ автоматично передає необхідні дані до Ощадбанку. Відкриття рахунку. Ощадбанк на основі отриманої інформації відкриває спеціальний рахунок на ім’я заявника. Сповіщення. Заявник отримує повідомлення про те, що спецрахунок відкрито, а кошти на нього зараховано. Отримання картки. Після отримання сповіщення про зарахування грошей необхідно звернутися до відділення банку, щоб забрати банківську картку.

Які документи знадобляться у банку

Для отримання картки у відділенні Ощадбанку потрібно мати при собі лише:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП).

Важливо: жодних додаткових довідок чи паперів банк не вимагатиме.

Що важливо знати батькам

Спеціальні рахунки відкриваються виключно на підставі звернення до ПФУ, ЦНАПів або громад. Держава вже виділила кошти на ці потреби — вони профінансовані в повному обсязі. Це означає, що перші отримувачі зможуть почати користуватися виплатами вже найближчим часом.

Що відомо про відкриття рахунку для отримання «нових» дитячих виплат

Для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та єЯсла можна оформити на рахунок із спеціальним режимом використання Дія. Картки, або вже — на іншу картку із відкритим рахунком зі спеціальним режимом використання. Пенсійний фонд України через відділення АТ «Ощадбанк» відкриє такий рахунок при зверненні у ПФУ. Однак потрібно буде особисто відвідати банк та укласти відповідний договір.

За словами міністра соцполітики Дениса Улютіна, зараз відбуваються переговори з іншими банками щодо появи спеціальних рахунків, які прив’яжуть до відповідного виду соцдопомоги.

«Станом на зараз є варіант (подати на „дитячі“ виплати — ред.) через „Ощадбанк“, відкриття відновідного карткового рахунку. Паралельно ми працюємо з іншими банками для того, щоб вони могли відкривати такі карткові рахунки, які привʼязані до певного виду товарів. І коли цей процес закінчиться, він буде набагато простіший», — додав міністр соцполітики.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацювала державна програма «єЯсла», у рамках якої працюючі батьки можуть отримати щомісячну допомогу для догляду за дитиною. Детальніше про те, хто може отримати кошти у рамках програми, читайте тут.

