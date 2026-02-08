Допомога при народженні дитини: які виплати отримують в інших країнах Сьогодні 09:25 — Світ

Яку допомогу при народженні дитини отримують у країнах світу

Минув місяць як українці почали отримувати підвищені виплати при народженні дитини — 50 тисяч гривень, а також збільшену щомісячну допомогу по догляду за дитиною до року — 7 тисяч гривень. Порівняно з іншими країнами, ця допомога — не найбільша. Крім того, у деяких державах щомісячні виплати нараховують до досягнення повноліття.

«Слово і діло» розповідає , яку допомогу при народженні дитини виплачують у США, Великобританії, Франції, Польщі, Німеччині, Італії, Естонії, Південній Кореї, Японії.

Виплати при народженні дитини у світі, Інфографіка: Слово і діло

США

У Сполучених Штатах Америки матерям при народженні дитини нараховують одноразову виплату у розмірі 5 тисяч доларів.

Варто зазначити, що в Америці допомога може бути різною, залежно від штату, також вона спрямована в першу чергу малозабезпеченим сім’ям.

Крім того, певні категорії сімей мають право на пільгові послуги з догляду за дітьми у періоди роботи та/або навчання батьків.

А наприкінці січня цього року президент США Дональд Трамп оголосив про нову фінансову ініціативу, у межах якої кожна дитина, народжена в США в період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2028 року, отримає від федерального уряду стартовий інвестиційний депозит у розмірі 1000 доларів і дитина може знати ці гроші з рахунку коли їй виповниться 18 років.

Велика Британія

У Британії існує допомога на дітей (Child Benefit) — це додаткові фінансові виплати, що надаються батькам або іншим особам, які відповідають за виховання дитини.

За першу дитину країна виплачує приблизно 87 фунтів на місяць до 16 років, (або до 19 якщо вона навчається на затвердженій повній освітній програмі окрім вищої освіти).

За кожну наступну дитину батьки отримують 58 фунтів на місяць до 16 років (або до 19 якщо вона навчається на затвердженій повній освітній програмі, окрім вищої освіти).

Країни ЄС

Франція

У Франції разова виплата при народженні дитини становить 923 євро (1846 євро при усиновленні дитини). Допомогу виплачують, якщо заробітна плата батьків не перевищує 35 729 євро. Також в країні передбачена щомісячна допомога у розмірі 184 євро. Для отримання грошей один з батьків повинен звернутися до фонду CAF.

Польща

У сусідній з Україною Польщі діє програма, яка передбачає три напрями підтримки: 1500 злотих виплачують щомісяця протягом двох років (з 12-го до 35-го місяця життя дитини).

Виплати отримують батьки, які виходять на роботу до того, як дитині виповниться 3 роки.

Для сімей з дітьми з інвалідністю розмір допомоги становить 1900 злотих на місяць. До 1500 злотих на місяць виплачують на оплату перебування дитини у яслах, дитячому клубі або під наглядом няні.

Українські родини у Польщі також можуть претендувати саме на цей вид допомоги.

Також існує щомісячна виплата у 500 злотих на дитину віком від 12 до 35 місяців. Ця допомога доступна для всіх дітей незалежно від доходу батьків.

Німеччина

В Німеччині при народженні дитини передбачена комплексна фінансова підтримка: щомісячна дитяча допомога у розмірі 255−259 євро (до досягнення дитиною 18 років), а також так від 300 до 1800 євро батькам для компенсації доходу та одноразові виплати на облаштування для малозабезпечених.

Італія

В Італії при народженні дитини одноразово виплачують 1000 євро. Також родина отримає 303 євро щомісяця за неповнолітню дитину. Крім цього, у країні також є допомога для непрацюючих матерів та компенсація за дитячі садочки.

Естонія

В Естонії разова виплата за кожну народжену дитину становить 320 євро. До 19 років виплачується 80 євро на місяць за першу і другу дитину, за третю — 100 євро на місяць.

Сім’ям де є від 3 до 6 дітей додатково виплачують 450 євро на місяць, сім’ям з 7 дітьми і більше — 650 євро на місяць.

Виплата батькам-одиночкам становить 80 євро на місяць. Виплата батькам, які перебувають на строковій службі, нараховується у розмірі 900 євро на місяць.

Країни Азії

Південна Корея

У Південній Кореї останні роки рекордно знизилася народжуваність, зараз в країні виплачують допомогу у розмірі 755 доларів на місяць за дитину віком до 1 року, 377 доларів на місяць за дитину віком до 2 років.

Також держава надає допомогу у розмірі 151 долар на місяць на дитину, поки вона не досягне шкільного віку.

Крім цього в країні передбачена допомога при народженні дитини й від місцевого самоврядування, розмір цих виплат може відрізнятися у різних регіонах.

В окремих випадках грошову допомогу жінці при народженні дитини можуть виплатити роботодавці. Зокрема, восени минулого року одна з будівельних компаній Південної Кореї запустила так звану програму підтримки народжуваності, згідно з якою кожна працівниця може отримати 100 млн вон (близько 72 тисяч доларів) за народження дитини.

Японія

У Японії влада виплачує 15 000 єн за дітей віком до трьох років, а потім — 10 000 єн за дітей віком від трьох до старшого шкільного віку. Крім того, для сімей з кількома дітьми передбачено щомісячну виплату 30 000 єн (за третю дитину та кожну дитину після неї).

