Допомога при народженні дитини: які виплати отримують в інших країнах

Минув місяць як українці почали отримувати підвищені виплати при народженні дитини — 50 тисяч гривень, а також збільшену щомісячну допомогу по догляду за дитиною до року — 7 тисяч гривень. Порівняно з іншими країнами, ця допомога — не найбільша. Крім того, у деяких державах щомісячні виплати нараховують до досягнення повноліття.
«Слово і діло» розповідає, яку допомогу при народженні дитини виплачують у США, Великобританії, Франції, Польщі, Німеччині, Італії, Естонії, Південній Кореї, Японії.
США
У Сполучених Штатах Америки матерям при народженні дитини нараховують одноразову виплату у розмірі 5 тисяч доларів.
Варто зазначити, що в Америці допомога може бути різною, залежно від штату, також вона спрямована в першу чергу малозабезпеченим сім’ям.
Крім того, певні категорії сімей мають право на пільгові послуги з догляду за дітьми у періоди роботи та/або навчання батьків.
А наприкінці січня цього року президент США Дональд Трамп оголосив про нову фінансову ініціативу, у межах якої кожна дитина, народжена в США в період з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2028 року, отримає від федерального уряду стартовий інвестиційний депозит у розмірі 1000 доларів і дитина може знати ці гроші з рахунку коли їй виповниться 18 років.
Велика Британія
У Британії існує допомога на дітей (Child Benefit) — це додаткові фінансові виплати, що надаються батькам або іншим особам, які відповідають за виховання дитини.
- За першу дитину країна виплачує приблизно 87 фунтів на місяць до 16 років, (або до 19 якщо вона навчається на затвердженій повній освітній програмі окрім вищої освіти).
- За кожну наступну дитину батьки отримують 58 фунтів на місяць до 16 років (або до 19 якщо вона навчається на затвердженій повній освітній програмі, окрім вищої освіти).
Країни ЄС
Франція
У Франції разова виплата при народженні дитини становить 923 євро (1846 євро при усиновленні дитини). Допомогу виплачують, якщо заробітна плата батьків не перевищує 35 729 євро. Також в країні передбачена щомісячна допомога у розмірі 184 євро. Для отримання грошей один з батьків повинен звернутися до фонду CAF.
Польща
У сусідній з Україною Польщі діє програма, яка передбачає три напрями підтримки: 1500 злотих виплачують щомісяця протягом двох років (з 12-го до 35-го місяця життя дитини).
Виплати отримують батьки, які виходять на роботу до того, як дитині виповниться 3 роки.
Для сімей з дітьми з інвалідністю розмір допомоги становить 1900 злотих на місяць. До 1500 злотих на місяць виплачують на оплату перебування дитини у яслах, дитячому клубі або під наглядом няні.
Українські родини у Польщі також можуть претендувати саме на цей вид допомоги.
Також існує щомісячна виплата у 500 злотих на дитину віком від 12 до 35 місяців. Ця допомога доступна для всіх дітей незалежно від доходу батьків.
Німеччина
В Німеччині при народженні дитини передбачена комплексна фінансова підтримка: щомісячна дитяча допомога у розмірі 255−259 євро (до досягнення дитиною 18 років), а також так від 300 до 1800 євро батькам для компенсації доходу та одноразові виплати на облаштування для малозабезпечених.
Італія
В Італії при народженні дитини одноразово виплачують 1000 євро. Також родина отримає 303 євро щомісяця за неповнолітню дитину. Крім цього, у країні також є допомога для непрацюючих матерів та компенсація за дитячі садочки.
Естонія
В Естонії разова виплата за кожну народжену дитину становить 320 євро. До 19 років виплачується 80 євро на місяць за першу і другу дитину, за третю — 100 євро на місяць.
Сім’ям де є від 3 до 6 дітей додатково виплачують 450 євро на місяць, сім’ям з 7 дітьми і більше — 650 євро на місяць.
Виплата батькам-одиночкам становить 80 євро на місяць. Виплата батькам, які перебувають на строковій службі, нараховується у розмірі 900 євро на місяць.
Країни Азії
Південна Корея
У Південній Кореї останні роки рекордно знизилася народжуваність, зараз в країні виплачують допомогу у розмірі 755 доларів на місяць за дитину віком до 1 року, 377 доларів на місяць за дитину віком до 2 років.
Також держава надає допомогу у розмірі 151 долар на місяць на дитину, поки вона не досягне шкільного віку.
Крім цього в країні передбачена допомога при народженні дитини й від місцевого самоврядування, розмір цих виплат може відрізнятися у різних регіонах.
В окремих випадках грошову допомогу жінці при народженні дитини можуть виплатити роботодавці. Зокрема, восени минулого року одна з будівельних компаній Південної Кореї запустила так звану програму підтримки народжуваності, згідно з якою кожна працівниця може отримати 100 млн вон (близько 72 тисяч доларів) за народження дитини.
Японія
У Японії влада виплачує 15 000 єн за дітей віком до трьох років, а потім — 10 000 єн за дітей віком від трьох до старшого шкільного віку. Крім того, для сімей з кількома дітьми передбачено щомісячну виплату 30 000 єн (за третю дитину та кожну дитину після неї).
