0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких країнах Європи найвищі мінімальні зарплати

Світ
96
В Україні платять найменшу мінімалку серед країн-претендентів на вступ в ЄС
В Україні платять найменшу мінімалку серед країн-претендентів на вступ в ЄС
У 2026 році близько 12,8 млн працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату. Найменшу «мінімалку» отримають у Болгарії, а найвищу — у Люксембурзі. Серед країн, що претендують на вступ до ЄС, найнижчі показники мають Україна та Молдова.
Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані Євростату.

Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

За даними Євростату, найменшу мінімальну місячну зарплату в ЄС отримають працівники в Болгарії — 620 євро, а найвищу — у Люксембурзі — 2 704 євро.
У п’яти країнах ЄС мінімальна заробітна плата перевищує 2000 євро:
  • Люксембург — 2 704 євро;
  • Ірландія — 2 391 євро;
  • Німеччина — 2 343 євро;
  • Нідерланди — 2 295 євро;
  • Бельгія — 2 112 євро.
За цими країнами в рейтингу слідують Франція та Іспанія, де працівники отримують 1823 євро та 1381 євро «мінімалки» на місяць. Як зазначають аналітики, це підкреслює, наскільки сильно відрізняються рівні навіть між сусідніми країнами.
У більш ніж половині проаналізованих країн (членів ЄС та кандидатів) мінімальна зарплата недотягує до 1 000 євро.
Якщо врахувати країни-кандидати, то найнижчу мінімальну зарплату отримують в Україну — 173 євро та в Молдові — 319 євро.
Розмір мінімалки в країнах ЄС у 2026 році
Розмір мінімалки в країнах ЄС у 2026 році, Інфографіка: Euronews

Купівельна спроможність звужує рейтинг

Експерти зазначають, у різних країнах вартість життя суттєво різниться, тому для повноти картини варто враховувати показник купівельної спроможності (PPS).
Після перерахунку розрив між країнами зменшився. Так, Румунія піднялася з 20-го на 12-те місце завдяки низьким цінам. Також свої позиції покращили Туреччина та Сербія.
Натомість Чехія й Естонія опустилися в рейтингу через високу вартість життя.
Рейтинг за купівельною спроможністю:
  • понад 1500 PPS — Німеччина (2157 PPS), Люксембург, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Польща;
  • 1000−1500 PPS — Румунія, Хорватія, Литва, Чехія та ще 8 країн;
  • менше 1000 PPS — лише Латвія та Естонія (886 PPS).
Рейтинг за купівельною спроможністю
Рейтинг за купівельною спроможністю, Інфографіка: Euronews

Де в ЄС розмір мінімалки не змінився

Аналітики зазначають, близько третини працівників із мінімальною зарплатою не отримали жодного підвищення порівняно з липня 2025 до січня 2026.
У чотирьох країнах протягом року «мінімалка» взагалі не зростала: в Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії.
Найбільше зростання мінімальної зарплати (понад 11%) протягом 2025 року зафіксували у Болгарії, Угорщині та Словаччині.
Зазначається, що в Італії, Австрії, Швеції, Данії та Фінляндії законодавчо встановленої мінімальної зарплати немає. У цих країнах оплата визначається через колективні договори між роботодавцями та профспілками.

Мінімальна зарплата в Україні

До цього Finance.ua зазначав, що з 1 січня 2026 року мінімальну зарплату в Україні підвищили з 8000 до 8647 гривень (зростання на 8%). У погодинному розмірі мінімальна оплата праці зросла до 52 грн.
Загальний прожитковий мінімум підвищився з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%).
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems