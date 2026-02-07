У яких країнах Європи найвищі мінімальні зарплати
У 2026 році близько 12,8 млн працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату. Найменшу «мінімалку» отримають у Болгарії, а найвищу — у Люксембурзі. Серед країн, що претендують на вступ до ЄС, найнижчі показники мають Україна та Молдова.
Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані Євростату.
Де в ЄС найвища мінімальна зарплата
За даними Євростату, найменшу мінімальну місячну зарплату в ЄС отримають працівники в Болгарії — 620 євро, а найвищу — у Люксембурзі — 2 704 євро.
У п’яти країнах ЄС мінімальна заробітна плата перевищує 2000 євро:
- Люксембург — 2 704 євро;
- Ірландія — 2 391 євро;
- Німеччина — 2 343 євро;
- Нідерланди — 2 295 євро;
- Бельгія — 2 112 євро.
За цими країнами в рейтингу слідують Франція та Іспанія, де працівники отримують 1823 євро та 1381 євро «мінімалки» на місяць. Як зазначають аналітики, це підкреслює, наскільки сильно відрізняються рівні навіть між сусідніми країнами.
У більш ніж половині проаналізованих країн (членів ЄС та кандидатів) мінімальна зарплата недотягує до 1 000 євро.
Якщо врахувати країни-кандидати, то найнижчу мінімальну зарплату отримують в Україну — 173 євро та в Молдові — 319 євро.
Купівельна спроможність звужує рейтинг
Експерти зазначають, у різних країнах вартість життя суттєво різниться, тому для повноти картини варто враховувати показник купівельної спроможності (PPS).
Після перерахунку розрив між країнами зменшився. Так, Румунія піднялася з 20-го на 12-те місце завдяки низьким цінам. Також свої позиції покращили Туреччина та Сербія.
Натомість Чехія й Естонія опустилися в рейтингу через високу вартість життя.
Рейтинг за купівельною спроможністю:
- понад 1500 PPS — Німеччина (2157 PPS), Люксембург, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Польща;
- 1000−1500 PPS — Румунія, Хорватія, Литва, Чехія та ще 8 країн;
- менше 1000 PPS — лише Латвія та Естонія (886 PPS).
Де в ЄС розмір мінімалки не змінився
Аналітики зазначають, близько третини працівників із мінімальною зарплатою не отримали жодного підвищення порівняно з липня 2025 до січня 2026.
У чотирьох країнах протягом року «мінімалка» взагалі не зростала: в Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії.
Найбільше зростання мінімальної зарплати (понад 11%) протягом 2025 року зафіксували у Болгарії, Угорщині та Словаччині.
Зазначається, що в Італії, Австрії, Швеції, Данії та Фінляндії законодавчо встановленої мінімальної зарплати немає. У цих країнах оплата визначається через колективні договори між роботодавцями та профспілками.
Мінімальна зарплата в Україні
До цього Finance.ua зазначав, що з 1 січня 2026 року мінімальну зарплату в Україні підвищили з 8000 до 8647 гривень (зростання на 8%). У погодинному розмірі мінімальна оплата праці зросла до 52 грн.
Загальний прожитковий мінімум підвищився з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%).
