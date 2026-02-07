У яких країнах Європи найвищі мінімальні зарплати Сьогодні 10:10 — Світ

В Україні платять найменшу мінімалку серед країн-претендентів на вступ в ЄС

У 2026 році близько 12,8 млн працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату. Найменшу «мінімалку» отримають у Болгарії, а найвищу — у Люксембурзі. Серед країн, що претендують на вступ до ЄС, найнижчі показники мають Україна та Молдова.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані Євростату.

Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

За даними Євростату, найменшу мінімальну місячну зарплату в ЄС отримають працівники в Болгарії — 620 євро, а найвищу — у Люксембурзі — 2 704 євро.

У п’яти країнах ЄС мінімальна заробітна плата перевищує 2000 євро:

Люксембург — 2 704 євро;

Ірландія — 2 391 євро;

Німеччина — 2 343 євро;

Нідерланди — 2 295 євро;

Бельгія — 2 112 євро.

За цими країнами в рейтингу слідують Франція та Іспанія, де працівники отримують 1823 євро та 1381 євро «мінімалки» на місяць. Як зазначають аналітики, це підкреслює, наскільки сильно відрізняються рівні навіть між сусідніми країнами.

У більш ніж половині проаналізованих країн (членів ЄС та кандидатів) мінімальна зарплата недотягує до 1 000 євро.

Якщо врахувати країни-кандидати, то найнижчу мінімальну зарплату отримують в Україну — 173 євро та в Молдові — 319 євро.

Розмір мінімалки в країнах ЄС у 2026 році, Інфографіка: Euronews

Купівельна спроможність звужує рейтинг

Експерти зазначають, у різних країнах вартість життя суттєво різниться, тому для повноти картини варто враховувати показник купівельної спроможності (PPS).

Після перерахунку розрив між країнами зменшився. Так, Румунія піднялася з 20-го на 12-те місце завдяки низьким цінам. Також свої позиції покращили Туреччина та Сербія.

Натомість Чехія й Естонія опустилися в рейтингу через високу вартість життя.

Рейтинг за купівельною спроможністю:

понад 1500 PPS — Німеччина (2157 PPS), Люксембург, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Польща;

1000−1500 PPS — Румунія, Хорватія, Литва, Чехія та ще 8 країн;

менше 1000 PPS — лише Латвія та Естонія (886 PPS).

Рейтинг за купівельною спроможністю, Інфографіка: Euronews

Де в ЄС розмір мінімалки не змінився

Аналітики зазначають, близько третини працівників із мінімальною зарплатою не отримали жодного підвищення порівняно з липня 2025 до січня 2026.

У чотирьох країнах протягом року «мінімалка» взагалі не зростала: в Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії.

Найбільше зростання мінімальної зарплати (понад 11%) протягом 2025 року зафіксували у Болгарії, Угорщині та Словаччині.

Зазначається, що в Італії, Австрії, Швеції, Данії та Фінляндії законодавчо встановленої мінімальної зарплати немає. У цих країнах оплата визначається через колективні договори між роботодавцями та профспілками.

Мінімальна зарплата в Україні

До цього Finance.ua зазначав , що з 1 січня 2026 року мінімальну зарплату в Україні підвищили з 8000 до 8647 гривень (зростання на 8%). У погодинному розмірі мінімальна оплата праці зросла до 52 грн.

Загальний прожитковий мінімум підвищився з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%).

