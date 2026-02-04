Румунія планує посилити контроль у Чорному морі для захисту газового проєкту Сьогодні 06:37 — Енергетика

Румунія посилює моніторинг у Чорному морі перед запуском масштабного газового проєкту Neptun Deep. Це має забезпечити безпеку майбутнього родовища, яке зробить країну чистим експортером газу.

Про це в коментарі Reuters повідомив економічний радник президента Румунії Раду Бурнете.

Газовий проєкт Neptun Deep

Офшорний газовий проєкт Neptun Deep, який спільно реалізують OMV Petrom та державна компанія Romgaz, має вийти на перший видобуток газу у 2027 році.

Після запуску родовища Румунія стане найбільшим виробником природного газу в Європейському Союзі.

Безпека в Чорному морі та загрози з боку росії

Румунія, яка є членом ЄС і НАТО, має 650 км сухопутного кордону з Україною. За останні два роки країна неодноразово фіксувала порушення свого повітряного простору російськими безпілотниками, а також появу морських мін у Чорному морі на ключових торговельних і енергетичних маршрутах.

За словами Бурнете, у цих умовах розвиток сучасних систем спостереження є пріоритетом для держави.

Румунія планує інвестувати в радари, безпілотники, сенсори та інші засоби моніторингу для підвищення контролю над морським простором і офшорною інфраструктурою.

За словами радника президента, ці спроможності мають бути повністю введені в експлуатацію до 2027 року.

Частину витрат профінансують за рахунок європейської оборонної ініціативи SAFE. У її межах Румунія зможе залучити до 16,6 млрд євро у 2026−2030 роках.

Умови програми передбачають, що частина закупівель має здійснюватися всередині країни. За словами Бурнете, уряд планує забезпечити можливість експорту частини продукції, виготовленої румунськими підприємствами.

Вплив на економіку та оборонну промисловість

Очікується, що фінансування в межах SAFE сприятиме відновленню державної оборонної промисловості Румунії та матиме позитивний ефект для економіки. Частину виробничих потужностей можуть переорієнтувати, зокрема, для підтримки автомобільної галузі.

Бурнете також зазначив, що з 2027 року економічне зростання може прискоритися завдяки оборонним витратам, запуску офшорного газовидобутку та заходам уряду зі скорочення бюджетного дефіциту.

