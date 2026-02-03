Трамп заявив, що Індія готова припинити купувати російську нафту Сьогодні 11:31 — Енергетика

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що індійська сторона погодилася припинити купувати російську нафту. За його словами, це може стати одним із чинників, які сприятимуть швидшому завершенню російсько-української війни.

Відповідну заяву Трамп оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами президента США, під час розмови сторони обговорили низку питань, зокрема торгівлю та війну росії проти України.

«Він погодився припинити купувати російську нафту — і купувати значно більше у США та, потенційно, у Венесуели. Це допоможе закінчити війну в Україні, де зараз і щотижня гинуть тисячі людей», — написав Трамп.

Також він заявив, що США та Індія домовилися про торговельну угоду. Зокрема, Сполучені Штати знизять мита на індійський імпорт з 25% до 18%, а Індія погодилася встановити нульові мита на американські товари та збільшити обсяги закупівель продукції зі США.

Реакція Нарендри Моді

Прем’єр-міністр Індії підтвердив у соцмережі X , що в нього відбулася телефонна розмова з Дональдом Трампом, однак у своїй заяві не згадав про можливу відмову від закупівель російської нафти.

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.



When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

«Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито в розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку», — написав Моді.

Він наголосив, що співпраця між двома найбільшими демократіями світу приносить взаємну користь і відкриває значні можливості для партнерства.

Нарендра Моді також підкреслив важливість лідерства Дональда Трампа для глобального миру, стабільності та процвітання й заявив про підтримку зусиль США щодо досягнення миру.

Водночас індійський прем’єр не підтвердив і не прокоментував твердження американського президента про згоду Індії припинити закупівлю російської нафти.

