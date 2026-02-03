Трамп заявив, що Індія готова припинити купувати російську нафту
Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що індійська сторона погодилася припинити купувати російську нафту. За його словами, це може стати одним із чинників, які сприятимуть швидшому завершенню російсько-української війни.
Відповідну заяву Трамп оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.
За словами президента США, під час розмови сторони обговорили низку питань, зокрема торгівлю та війну росії проти України.
«Він погодився припинити купувати російську нафту — і купувати значно більше у США та, потенційно, у Венесуели. Це допоможе закінчити війну в Україні, де зараз і щотижня гинуть тисячі людей», — написав Трамп.
Також він заявив, що США та Індія домовилися про торговельну угоду. Зокрема, Сполучені Штати знизять мита на індійський імпорт з 25% до 18%, а Індія погодилася встановити нульові мита на американські товари та збільшити обсяги закупівель продукції зі США.
Реакція Нарендри Моді
Прем’єр-міністр Індії підтвердив у соцмережі X, що в нього відбулася телефонна розмова з Дональдом Трампом, однак у своїй заяві не згадав про можливу відмову від закупівель російської нафти.
Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.— Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026
When two large economies and the…
«Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито в розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку», — написав Моді.
Він наголосив, що співпраця між двома найбільшими демократіями світу приносить взаємну користь і відкриває значні можливості для партнерства.
Нарендра Моді також підкреслив важливість лідерства Дональда Трампа для глобального миру, стабільності та процвітання й заявив про підтримку зусиль США щодо досягнення миру.
Водночас індійський прем’єр не підтвердив і не прокоментував твердження американського президента про згоду Індії припинити закупівлю російської нафти.
