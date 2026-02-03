0 800 307 555
Трамп заявив, що Індія готова припинити купувати російську нафту

Енергетика
Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді
Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що індійська сторона погодилася припинити купувати російську нафту. За його словами, це може стати одним із чинників, які сприятимуть швидшому завершенню російсько-української війни.
Відповідну заяву Трамп оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.
Трамп заявив, що Індія готова припинити купувати російську нафту
За словами президента США, під час розмови сторони обговорили низку питань, зокрема торгівлю та війну росії проти України.
«Він погодився припинити купувати російську нафту — і купувати значно більше у США та, потенційно, у Венесуели. Це допоможе закінчити війну в Україні, де зараз і щотижня гинуть тисячі людей», — написав Трамп.
Також він заявив, що США та Індія домовилися про торговельну угоду. Зокрема, Сполучені Штати знизять мита на індійський імпорт з 25% до 18%, а Індія погодилася встановити нульові мита на американські товари та збільшити обсяги закупівель продукції зі США.

Реакція Нарендри Моді

Прем’єр-міністр Індії підтвердив у соцмережі X, що в нього відбулася телефонна розмова з Дональдом Трампом, однак у своїй заяві не згадав про можливу відмову від закупівель російської нафти.
«Сьогодні було чудово поговорити з моїм дорогим другом президентом Трампом. Дуже радий, що на продукцію, вироблену в Індії, тепер діятиме знижене мито в розмірі 18%. Від імені 1,4 мільярда жителів Індії висловлюю величезну подяку», — написав Моді.
Він наголосив, що співпраця між двома найбільшими демократіями світу приносить взаємну користь і відкриває значні можливості для партнерства.
Нарендра Моді також підкреслив важливість лідерства Дональда Трампа для глобального миру, стабільності та процвітання й заявив про підтримку зусиль США щодо досягнення миру.
Водночас індійський прем’єр не підтвердив і не прокоментував твердження американського президента про згоду Індії припинити закупівлю російської нафти.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІндіяСШАТрампНафтаЕкспорт нафти
