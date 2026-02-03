Поступова відмова ЄС від російського газу набуває чинності 3 лютого — опублікували документ Сьогодні 09:45 — Енергетика

В Офіційному журналі Євросоюзу 2 лютого опублікували регламент REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного газу і СПГ.

Про це повідомила пресслужба ЄС.

«Опублікований регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з росії. Це рішення, прийняте наприкінці минулого року, має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 року», — йдеться в повідомленні ЄС.

Зазначається, після публікації в Офіційному журналі регламент REPowerEU набирає чинності наступного дня, 3 лютого.

Регламент забороняє:

з 25 квітня 2026 року: короткострокові контракти на скраплений природний газ (СПГ);

з 17 червня 2026 року: короткострокові контракти на трубопровідний газ;

з 1 січня 2027 року: довгострокові контракти на імпорт СПГ;

з 30 вересня 2027 року: імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

У виняткових випадках держави-члени можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища заповнені нижче необхідного рівня, повідомили у пресслужбі ЄС.

