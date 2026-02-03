0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Поступова відмова ЄС від російського газу набуває чинності 3 лютого — опублікували документ

Енергетика
52
В Офіційному журналі Євросоюзу 2 лютого опублікували регламент REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного газу і СПГ.
Про це повідомила пресслужба ЄС.
«Опублікований регламент REPowerEU щодо газу (EU/2026/261) встановлює правові положення щодо поступового припинення імпорту природного газу з росії. Це рішення, прийняте наприкінці минулого року, має на меті остаточно покласти край залежності ЄС від російського газу до 2027 року», — йдеться в повідомленні ЄС.
Читайте також
Зазначається, після публікації в Офіційному журналі регламент REPowerEU набирає чинності наступного дня, 3 лютого.
Регламент забороняє:
  • з 25 квітня 2026 року: короткострокові контракти на скраплений природний газ (СПГ);
  • з 17 червня 2026 року: короткострокові контракти на трубопровідний газ;
  • з 1 січня 2027 року: довгострокові контракти на імпорт СПГ;
  • з 30 вересня 2027 року: імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.
У виняткових випадках держави-члени можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища заповнені нижче необхідного рівня, повідомили у пресслужбі ЄС.
За матеріалами:
Укрінформ
ГазНафтаЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems