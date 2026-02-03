Світовий банк спрямує $40 млн для «Укренерго» на відновлення енергосистеми Сьогодні 10:23 — Енергетика

Світовий банк спрямує $40 млн НЕК "Укренерго"

Світовий банк спрямує $40 млн НЕК «Укренерго» для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергсистеми після атак рф.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за результатами розмови з керівною директоркою СБ з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.

«Провів розмову з Анною Б’єрде. Подякував Світовому банку за постійну підтримку України, зокрема, нашої енергетичної системи. Домовилися про подальшу допомогу: Світовий банк планує спрямувати до $40 млн для „Укренерго“ на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми. Разом працюємо над її посиленням», — написав Шмигаль у мережі Х.

Про це Раніше ми писали, протягом наступних років відновлення української енергетики, поруйнованої російським агресором, зосередиться в першу чергу на газовій електрогенерації замість старих вугільних ТЕС.Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його переконня, в першу чергу буде розвиватися «керована» електрогенерація. Тобто та, яка генерує електроенергію, коли потрібно, а не коли може (як сонячні чи вітрові електростанції).

