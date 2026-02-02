Українська енергетика зміниться назавжди: ключові трансформації
Протягом наступних років відновлення української енергетики, поруйнованої російським агресором, зосередиться в першу чергу на газовій електрогенерації замість старих вугільних ТЕС.
Про це в коментарі «Київ24» розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
На його переконня, в першу чергу буде розвиватися «керована» електрогенерація. Тобто та, яка генерує електроенергію, коли потрібно, а не коли може (як сонячні чи вітрові електростанції).
«Це перш за все газоспалювальна генерація, якої ми в наступні 3−5 років будемо намагатися багато побудувати. Тому що вона, по-перше, відносно екологічно нейтральна, на відміну від вугільної», — сказав він.
Харченко зауважив, що в ЄС діють жорсткі екологічні норми, тож будувати нові вугільні електростанції, перебуваючи на шляху до членства в ЄС, немає сенсу. Та й фінансування під них буде отримати важче.
«Ця газова генерація не буде, на відміну від радянських часів, будуватися десь в полях величезними об’єктами. Вона буде будуватися у безпосередній близькості до міст, або в містах, де є відповідні майданчики. Для того, щоб наблизитися до споживача. Для того, щоб зменшити ризики», — розповів експерт.
Харченко також висловив переконання, що нові електростанції будуть «якісно захищені» з огляду на військові ризики.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні фактично немає жодної електростанції, яка б не зазнала російських ударів. Це означає, що всі електростанції країни на сьогодні були пошкоджені або зазнали атак в умовах війни.
Уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів», — сказала вона.
Водночас як повідомила «Нова пошта», попри критичний стан енергетики, відділення Нової пошти готові допомагати й ділитися електроенергією. Але щоб енергії вистачило всім, не можна підключати пристрої з великим споживанням, такі як фени, зарядні станції понад 300 Вт/год та інші.
