Українська енергетика зміниться назавжди: ключові трансформації

Протягом наступних років відновлення української енергетики, поруйнованої російським агресором, зосередиться в першу чергу на газовій електрогенерації замість старих вугільних ТЕС.

Про це в коментарі « Київ24 » розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

На його переконня, в першу чергу буде розвиватися «керована» електрогенерація. Тобто та, яка генерує електроенергію, коли потрібно, а не коли може (як сонячні чи вітрові електростанції).

«Це перш за все газоспалювальна генерація, якої ми в наступні 3−5 років будемо намагатися багато побудувати. Тому що вона, по-перше, відносно екологічно нейтральна, на відміну від вугільної», — сказав він.

Харченко зауважив, що в ЄС діють жорсткі екологічні норми, тож будувати нові вугільні електростанції, перебуваючи на шляху до членства в ЄС, немає сенсу. Та й фінансування під них буде отримати важче.

«Ця газова генерація не буде, на відміну від радянських часів, будуватися десь в полях величезними об’єктами. Вона буде будуватися у безпосередній близькості до міст, або в містах, де є відповідні майданчики. Для того, щоб наблизитися до споживача. Для того, щоб зменшити ризики», — розповів експерт.

Харченко також висловив переконання, що нові електростанції будуть «якісно захищені» з огляду на військові ризики.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні фактично немає жодної електростанції, яка б не зазнала російських ударів. Це означає, що всі електростанції країни на сьогодні були пошкоджені або зазнали атак в умовах війни.

Уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів», — сказала вона.

