У низці регіонів відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури — Шмигаль

Енергетики відновили енергопостачання для критичної інфраструктури

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Також Шмигаль зазначив, що у Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям.

«Енергосистема працює цілісно. Диспетчери „Укренерго“ контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень. Енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло», — йдеться у повідомленні.

В Україні зафіксовано масштабний збій в енергосистемі

Раніше Finance.ua писав , що у низці українських міст запровадили аварійні відключення електроенергії через технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.

