У низці регіонів відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури — Шмигаль
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури. Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Також Шмигаль зазначив, що у Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям.
«Енергосистема працює цілісно. Диспетчери „Укренерго“ контролюють ситуацію. Водночас продовжуємо спостерігати значний дефіцит потужності. Низка областей залишається на аварійних графіках відключень. Енергетики працюють у режимі 24/7, аби повернути людям тепло та світло», — йдеться у повідомленні.
В Україні зафіксовано масштабний збій в енергосистемі
Раніше Finance.ua писав, що у низці українських міст запровадили аварійні відключення електроенергії через технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.
