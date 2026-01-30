0 800 307 555
Здатні обігріти 250 тис. людей: з Італії прибули промислові котли

Енергетика
81
В Україну прибула перша партія промислових котлів, подарованих урядом Італії для подолання енергетичної кризи, спричиненої навмисними російськими обстрілами.
Партію із 78 котлів під Києвом зустріли посол Італії в Україні Карло Формоза і віцепрем’єр-міністр із питань відновлення Олексій Кулеба. Загалом Італія подарувала 300 промислових котлів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Котли призначені для пошкоджених міських мереж, лікарень і громад, які надають основні послуги: ця гуманітарна ініціатива забезпечить загальну теплову потужність, достатню для приблизно 90 тис. будинків або міського центру з 250 тис. жителів», — заявив Формоза.
Посол додав, що ця пожертва є виконанням зобов’язання, взятого на себе прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні перед президентом України Володимиром Зеленським.
За словами Формози, Італія розпочала програму з постачання електрогенераторів середньої та великої потужності, що підтримуватимуть лікарні, системи водопостачання та критичної інфраструктури в разі вимкнення електроенергії, а також терміново виділила додаткові 10 млн євро на гуманітарну допомогу в межах Фонду енергетичної підтримки України.
«Таким чином, Італія виділила понад 135 млн євро на енергетичну безпеку українського населення», — підсумував Формоза.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
