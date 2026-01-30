Скільки будинків у Києві без опалення
В Києві 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла. Більшість із них — на Троєщині.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Частина будинків — у кількох інших районах столиці.
Впродовж вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50″, — пишуть в КМДА.
Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.
Раніше писали, що міні-ТЕЦ, створені на основі закупленого Києвом обладнання, запрацюють наприкінці зими чи на початку весни.
КМДА підкреслює, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги».
Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році. Вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.
Також в ДСНС пояснили, що треба знати про заряджання пристроїв у Пунктах незламності. Пункти працюють, щоб кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити гаджети.
