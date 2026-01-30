0 800 307 555
Скільки будинків у Києві без опалення

54
які будинки без тепла
які будинки без тепла
В Києві 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла. Більшість із них — на Троєщині.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Частина будинків — у кількох інших районах столиці.
Впродовж вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50″, — пишуть в КМДА.
Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.
Раніше писали, що міні-ТЕЦ, створені на основі закупленого Києвом обладнання, запрацюють наприкінці зими чи на початку весни.
КМДА підкреслює, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги».
Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році. Вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.
Також в ДСНС пояснили, що треба знати про заряджання пристроїв у Пунктах незламності. Пункти працюють, щоб кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити гаджети.

Довідка Finance.ua:

  • Finance.ua підготував огляд зарядних станцій, на які варто звернути увагу взимку 2026.
  • Відключення світла та нестабільність в енергосистемі часто супроводжуються «стрибками» напруги. Якщо після чергового ввімкнення ваш холодильник відмовився працювати, а телевізор зустрів вас запахом горілого — це привід не для розпачу, а для рішучих юридичних дій. Finance.ua розповідає, як можна компенсувати збитки.
  • Також ми дали практичні поради щодо найдешевших способів утеплення, які допоможуть зберегти дорогоцінне тепло та вберегтися від небезпеки.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
