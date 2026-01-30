Скільки будинків у Києві без опалення Сьогодні 11:23 — Енергетика

В Києві 378 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла. Більшість із них — на Троєщині.

повідомив мер столиці Віталій Кличко. Про цемер столиці Віталій Кличко.

«Частина будинків — у кількох інших районах столиці.

Впродовж вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50″, — пишуть в КМДА.

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

Раніше писали , що міні-ТЕЦ, створені на основі закупленого Києвом обладнання, запрацюють наприкінці зими чи на початку весни.

КМДА підкреслює, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги».

Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році. Вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.

Також в ДСНС пояснили , що треба знати про заряджання пристроїв у Пунктах незламності. Пункти працюють, щоб кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити гаджети.

