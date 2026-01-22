0 800 307 555
Пункти незламності: які є обмеження в заряджанні — пояснення ДСНС

Енергетика
В ДСНС пояснили, що треба знати про заряджання пристроїв у Пунктах незламності.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
Пункти працюють, щоб кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити гаджети.
Якщо ресурс генераторів обмежений, діють правила

Пріоритет № 1
Це телефони, павербанки та ліхтарики. Ми прагнемо допомогти якомога більшій кількості людей одночасно.
Заряджання потужних станцій (типу EcoFlow) — використання можливо від технічних систем генератора або інших резервних джерел живлення в конкретній точці.
Рішення про підключення силових пристроїв ухвалює відповідна особа на місці.
Чому є обмеження

Велика станція (орієнтовною потужністю 1−1,2 кВт і більше) може спричинити перевантаження електрогенеруючого обладнання, через що без можливості зарядити гаджети залишаються всі.
«Наразі немає окремого закону чи регламенту, який би чітко обмежив потужність пристроїв у ватах. Тому все залежить від потужності обладнання в конкретній точці — чергові оцінки залишаються на місці, щоб енергії вистачило на кожного», — написали там.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів посилив мережу Пунктів незламності та запровадив опорні пункти з розширеним режимом роботи.
Вони зможуть працювати безперервно понад 48 годин і матимуть резерви води та електроенергії, стабільний зв’язок, а за потреби — облаштовані спальні місця.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
ЕнергетикаЕлектроенергія
