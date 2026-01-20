В Україні з’являться опорні Пункти незламності зі спальними місцями та зв’язком
Кабінет Міністрів посилив мережу Пунктів незламності та запровадив опорні пункти з розширеним режимом роботи.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Уряд України ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності з метою посилення підтримки громадян в умовах морозів, відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів та послаблення комендантської години», — сказано в повідомленні.
Запровадження мережі опорних пунктів
В Україні створять мережу опорних Пунктів незламності. Вони зможуть працювати безперервно понад 48 годин і матимуть резерви води та електроенергії, стабільний зв’язок, а за потреби — облаштовані спальні місця.
«У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися — навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів», — зазначила Свириденко.
Опорні Пункти незламності розгортатимуть з урахуванням кількості населення в громадах. У разі необхідності кількість спальних місць у таких пунктах може бути збільшена.
Скільки Пунктів незламності вже працює по всій країні
Станом на сьогодні по всій країні у постійному режимі працює 10 676 Пунктів незламності. З початку січня ними вже скористалися 130 тисяч людей. Ще майже три тисячі пунктів перебувають у готовності до відкриття у разі потреби.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні почали проводити аудит усіх Пунктів незламності.
На тлі масованих атак рф по енергетичній інфраструктурі в Україні змінюють правила комендантської години. Українцям дозволять пересуватися вулицями в нічний час, але виключно з метою дістатися до Пунктів незламності.
